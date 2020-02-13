***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
13.02.2020 16:35
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )
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Türkçe
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Bağımsız Denetim Kuruluşunun Unvanı
PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş.
Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği
01.01.2020 - 31.12.2020
Seçildiği Genel Kurul Toplantısı Tarihi
-
Tescil Tarihi
-
Tescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.su
-
Açıklamalar
Yönetim Kurulumuzun 13.02.2020 tarihli Kararı ile, Denetimden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak, 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu ve 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu uyarınca belirlenen esaslara uygun olarak, Şirketimizin 2020 yılı hesap dönemindeki finansal raporlarının denetlenmesi ile bu kanunlardaki ilgili düzenlemeler kapsamındaki diğer faaliyetleri yürütmek üzere, Süleyman Seba Cad. BJK Plaza No.48/9 Beşiktaş İstanbul adresinde bulunan İstanbul Ticaret Sicil Müdürlüğü'nde 201465 Ticaret Sicil Numarası ile kayıtlı "PwC Bağımsız Denetim ve Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik A.Ş."nin seçilmesine ve bu seçimin Genel Kurul'un onayına sunulmasına karar verilmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/818814
BIST
17:16120.498
En Yüksek
|Değişim
|: 0,37%
|| 448,90
|Açılış
|: 120.000
|
|Önceki Kapanış
|: 120.049
|
120.812
En Düşük
119.472
17:166,0622
En Yüksek
|Değişim
|: 0,27%
|| 0,0163
|Açılış
|: 6,0590
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|Önceki Kapanış
|: 6,0450
|
6,0653
En Düşük
6,0401
17:166,5842
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0072
|Açılış
|: 6,5800
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|Önceki Kapanış
|: 6,5940
|
6,5991
En Düşük
6,5708
17:16306,78
En Yüksek
|Değişim
|: 0,70%
|| 2,13
|Açılış
|: 306,78
|
|Önceki Kapanış
|: 304,66
|
307,24
En Düşük
304,19
BIST En Aktif Hisseler
|ARDYZ
|15,80
|272.407.747
|% 19,97
|
|ISYAT
|2,60
|62.532.918
|% 19,82
|
|ISBTR
|56.350,00
|4.226.250
|% 15,00
|
|MERKO
|1,48
|54.784.105
|% 14,73
|
|RHEAG
|2,35
|28.648.046
|% 14,63
|
|BURVA
|13,00
|137.611
|% -13,33
|
|BASCM
|3,43
|15.741
|% -9,97
|
|SALIX
|5,46
|75.344
|% -9,75
|
|RYSAS
|9,14
|3.893.881
|% -7,68
|
|ESCOM
|3,72
|112.309.387
|% -7,46
|
|THYAO
|15,10
|2.187.348.625
|% 1,89
|
|ASELS
|28,32
|1.305.332.492
|% 1,14
|
|TSPOR
|4,50
|855.319.378
|% 13,92
|
|TUPRS
|112,30
|674.818.765
|% -2,35
|
|SASA
|10,39
|551.933.377
|% 8,80
|
|TSPOR
|4,50
|855.319.378
|% 13,92
|
|ISGYO
|2,02
|345.368.277
|% 5,76
|
|THYAO
|15,10
|2.187.348.625
|% 1,89
|
|GSRAY
|2,39
|345.429.441
|% 3,02
|
|IHLGM
|1,38
|191.395.568
|% 4,55
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,8680
|7,9074
|% 0,73
|
|Frank
|6,1644
|6,2015
|% 0,11
|
|Riyal
|1,6113
|1,6194
|% 0,25
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.574
|1.574
|6,90
|
|Altın Gr.
|307
|307
|2,53
|
|Cumhuriyet
|2.030
|2.060
|13,00
|
|Tam
|2.023
|2.073
|15,75
|
|Yarım
|978
|1.003
|7,62
|
|Çeyrek
|490
|501
|3,81
|
|Gümüş.Ons
|17,70
|17,74
|0,23
|
|Gümüş Gr.
|3,45
|3,46
|0,05
|
|B. Petrol
|55,81
|55,81
|0,02
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