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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim

25.04.2022 18:19
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim


***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Birleşme İşlemlerine İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş. ile devralma suretiyle kolaylaştırılmış usulde birleşmesine ilişkin Yönetim Kurulu Kararı
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yönetim Kurulu Karar Tarihi 25.04.2022
Birleşme Yöntemi Devralma Şeklinde Birleşme
Birleşmeye Esas Finansal Tablo Tarihi 31.12.2021
Para Birimi TRY

Devralınan Şirket Borsa'da İşlem Gören/Borsa'da İşlem Görmeyen Pay Değişim Oranı Ortaklarına Verilecek Pay Grubu Ortaklarına Verilecek Payların Nevi
Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş. Borsa'da İşlem Görmeyen
Pay Grup Bilgileri Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye Birleşme Nedeniyle Verilecek Menkul Kıymet ISIN Bilgileri
ARCLK, TRAARCLK91H5 675.728.205 675.728.205
Mevcut Sermaye Birleşme Nedeniyle Artırılacak Sermaye Tutarı (TL) Azaltılacak Sermaye Tutarı (TL) Ulaşılacak Sermaye
TOPLAM 675.728.205 TL 0 TL 0 TL 675.728.205 TL

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulu'muzun 25.04.2022 tarih ve 1114 nolu kararıyla,
Gelişen piyasa ve pazar koşulları dikkate alınarak dayanıklı tüketim sektöründeki mevcut konumumuzu güçlendirmek, daha etkin bir yönetim sağlayarak tasarruf ve verimlilik artışları elde etmek amacıyla şirketimizin %100 bağlı ortaklığı olan Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş.'nin tüm aktif ve pasifiyle kül halinde devralınmasına ilişkin çalışmaların başlatılmasına, bu çerçevede
1 - Birleşme işleminin 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu'nun 136-158'inci maddeleri, 6362 sayılı Sermaye Piyasası Kanunu ve Sermaye Piyasası Kurulu'nun (SPK) II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği ilgili hükümleri, 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu'nun 19 ve 20. maddeleri ve sair mevzuat düzenlemeleri kapsamında, II-23.2 Birleşme ve Bölünme Tebliği'nin 13'üncü maddesinde tanımlandığı şekilde kolaylaştırılmış usulde birleşme şeklinde gerçekleştirilmesine,
2- Birleşme işleminin Şirketlerin 31 Aralık 2021 tarihli finansal tabloları esas alınarak yapılmasına,
3- Birleşme amacıyla gerekli belge ve bilgilerin (bunlarla sınırlı olmaksızın duyuru metni, birleşme sözleşmesi ve benzeri belge ve bilgiler) hazır edilerek Sermaye Piyasası Kurulu'ndan ve diğer kurumlardan gerekli izinlerin alınması için başvuru yapılmasına ve gerekli ilanların ve açıklamaların yapılmasına ve sair işlerin icrasına,
4- Bu esaslar çerçevesinde yapılacak birleşme işlemlerinin yürütülmesi için şirket yönetiminin yetkilendirilmesine karar verilmiştir.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023575


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