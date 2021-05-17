***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi17/05/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıWhirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim ŞirketiEdinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuMevcut iki fabrikada soğutucu ve çamaşır makinası üretimi ile üretilen ürünlerin satış (ihracat) ve pazarlaması.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi753.801.427 TLEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı TarihAvrupa Komisyonu?nun onayının alınması dahil kapanış koşullarının gerçekleşmesini takiben 1 Temmuz 2021 tarihine kadar tamamlanması hedeflenmekte olup, 15 Eylül 2021?e kadar kapanış gerçekleşmez ve taraflar aksine karar vermez ise sözleşme feshedilmiş sayılacaktır.Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı753.801.427 TLBeher Payın Alış Fiyatı1,05 TL (0,1039 EUR) (@ 10,07 EUR/TRY)Toplam TutarKapanış tarihindeki net varlık seviyesindeki değişime göre fiyat düzeltmesine tabi olmak üzere 78,3 milyon EUROEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)%100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)%100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)%100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)%1,5İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)%1,9Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiToplam soğutucu ve çamaşır makinesi üretim kapasitesinde yaklaşık %20 artış beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıWhirlpool Global Holdings S.A.R.L.Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi17/05/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık yöntemiDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniZorunlu değildir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarBüyüme stratejimiz doğrultusunda, beyaz eşya üreticisi Whirlpool Global Holdings S.A.R.L.'nin ("Whirlpool Global") Whirlpool'un Avrupa'daki şirketlerine satılmak üzere Whirlpool markalı soğutucu ve çamaşır makinası üretim faaliyetlerinde bulunan Türkiye'de yerleşik %100 iştiraki Whirlpool Beyaz Eşya Sanayi ve Ticaret Anonim Şirketi'nin ("Şirket") paylarının tamamının Arçelik A.Ş. tarafından satın alınması için Whirlpool Global ile 17.05.2021 tarihinde pay alım satım sözleşmesi ("Sözleşme") imzalanmıştır.Sözleşme'ye göre, Şirket'in 2020 yılsonu finansal tablolarındaki varlık ve yükümlüklerinin net değeri dikkate alınarak hesaplanan devir bedeli 78,3 milyon Euro kapanış tarihinde nakden ve peşin ödenerek hisseler satın alınacaktır. Şirket'in Kapanış tarihi itibarıyla finansal tabloları bağımsız denetime tabi tutulacak, sabit kıymetler dışındaki varlık ve borçlardaki değişim için satın alma fiyatında düzeltme yapılacaktır. Ayrıca, yaklaşık 10 milyon Euro tutarındaki tahsil edilmesi beklenmeyen vergi varlıkları, devir bedeli hesaplanırken dikkate alınmamış olup, 31 Aralık 2023 tarihine kadar bu tutarın tahsil edilebilen kısmı Arçelik A.Ş. tarafından Whirlpool Global'e ödenecektir.Devralınacak Şirket, Manisa'da 134 bin metrekaresi kapalı toplam 245 bin metrekarelik alanda, 1,4 milyon adet çamaşır makinesi, 1,3 milyon soğutucu olmak üzere toplam 2,7 milyon adet kapasiteye sahip üretim ve depolama tesisleri ve yaklaşık 1.000 çalışanı ile soğutucu ve çamaşır makinesi üretimi gerçekleştirmektedir. Devir kapsamında Whirlpool markasıyla ilgili tüm haklar satıcıda kalacaktır.Taraflar, kapanış tarihinde, Arçelik A.Ş. tarafındalması mümkün olacaktır. Sözleşmeye göre Arçelik A.Ş., Whirlpool'un anlaşılan şartlar doğrultusunda ileteceği taleplerine bağlı olarak ürün tedariki sağlayacaktır. Whirlpool'un yıllık adet talebine bağlı olarak taraflar, her sene başında ürün fiyatını gözden geçirecektir.Devralınacak Şirket'in TFRS esasına göre hazırlanan finansal tablolarına göre 2020 yılı konsolide net cirosu yaklaşık 2,3 milyar TL'dir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/936617BIST