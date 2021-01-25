***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Kar veya Zarar TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat3-24 40.872.483 31.941.773Satışların Maliyeti25 -27.066.110 -21.726.871TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)13.806.373 10.214.902BRÜT KAR (ZARAR)13.806.373 10.214.902Genel Yönetim Giderleri25 -2.175.948 -1.594.398Pazarlama Giderleri25 -7.469.259 -6.124.521Araştırma ve Geliştirme Giderleri25 -318.211 -256.751Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler26 1.769.360 918.735Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler26 -760.019 -504.209Diğer Kazançlar (Kayıplar)0 0ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)4.852.296 2.653.758Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler27 240.668 6.816Yatırım Faaliyetlerinden Giderler27 -64.485 -8.556Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Karlarından (Zararlarından) Paylar11 41.226 21.041FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)5.069.705 2.673.059Finansman Gelirleri28 3.852.496 3.114.323Finansman Giderleri29 -5.424.296 -4.673.202SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)3.497.905 1.114.180Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-618.916 -161.154Dönem Vergi (Gideri) Geliri30 -481.032 -244.526Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri30 -137.884 83.372SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)2.878.989 953.026DÖNEM KARI (ZARARI)2.878.989 953.026Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar31.150 28.193Ana Ortaklık Payları2.847.839 924.833Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 4,21400000 dürülen Faaliyetlerden Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar) 31 4,21400000 1,36900000Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI6.420.998 3.174.880Dönem Karı (Zararı)2.878.989 953.026Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)2.878.989 953.026Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.075.776 3.155.164Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler25 1.221.994 1.054.934Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler35 182.697 88.801Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler35 856.376 383.637Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.110.323 1.410.618Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler28 -231.593 -157.339Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler29 1.341.916 1.567.957Devlet Teşviklerinden Elde Edilen Gelirler ile İlgili Düzeltmeler26 -109.988 -72.940Gerçekleşmemiş Yabancı Para Çevrim Farkları İle İlgili Düzeltmeler28-29 89.246 145.042Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler28-29 364.222 -14.769Türev Finansal Araçların Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) ile İlgili Düzeltmeler28-29 364.222 -14.769Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler11 -41.226 -21.041Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler30 618.916 161.154Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler27 1.705 -2.580İştirak, İş ortaklığı ve Finansal Yatırımların Elden Çıkarılmasından veya Paylarındaki Değişim Sebebi ile Oluşan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler27 -226.498 4.320Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler28-29 8.009 17.988İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-366.321 -782.999Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-2.781.751 -1.548.013Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.550.665 -287.696Peşin Ödenmiş Giderlerdeki Azalış (Artış)-286.948 -42.848Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler4.427.202 916.705Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)-75.730 69.978Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-37.894 -30.402Devlet Teşvik ve Yardımlarındaki Artış (Azalış)53.400 34.676İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-113.935 104.601Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları6.588.444 3.325.191Vergi İadeleri (Ödemeleri)-167.446 -150.311YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-1.321.853 -1.912.128Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Kaybı Sonucunu Doğuracak Satışlara İlişkin Nakit Girişleri275.778 0Bağlı Ortaklıkların Kontrolünün Elde Edilmesine Yönelik Alışlara İlişkin Nakit Çıkışları0 -406.321İştiraklar ve/veya İş Ortaklıkları Pay Alımı veya Sermaye Artırımı Sebebiyle Oluşan Nakit Çıkışları11 -35.228 -167.686Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri172.913 41.483Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-1.735.316 -1.379.604FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.307.361 -160.651Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri4.212.527 5.265.420Kredilerden Nakit Girişleri6 4.212.527 4.265.420İhraç Edilen Borçlanma Araçlarından Nakit Girişleri6 0 1.000.000Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -3.614.211 -3.811.499Kira Sözleşmelerinden Kaynaklanan Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları6 -303.233 -281.525Türev Araçlardan Nakit Girişleri-399.379 -27.880Ödenen Temettüler-27.086 0Ödenen Faiz-1.399.666 -1.434.642Alınan Faiz231.696 147.463Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)28-29 -8.009 -17.988YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)3.791.784 1.102.101Yabancı Para Çevrim Farklarının Nakit ve Nakit Benzerleri Üzerindeki Etkisi1.273.505 483.559NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)5.065.289 1.585.660DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 6.922.938 5.337.278DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ4 11.988.227 6.922.938Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 31.12.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri4 12.002.246 6.937.060Ticari Alacaklar12.149.445 9.515.845İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar32 103.153 29.716İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 12.046.292 9.486.129Türev Araçlar7 27.354 2.008Stoklar10 7.095.622 5.630.251Peşin Ödenmiş Giderler19 496.783 209.835Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar20 143.032 141.244Diğer Dönen Varlıklar22 1.146.367 746.403ARA TOPLAM33.060.849 23.182.646TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR33.060.849 23.182.646DURAN VARLIKLARFinansal Yatırımlar5 5.614 3.009Ticari Alacaklar68.225 51.543İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar8 68.225 51.543Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımlar11 648.016 526.499Maddi Duran Varlıklar12 7.296.568 6.041.402Maddi Olmayan Duran Varlıklar4.553.004 3.786.721Şerefiye14 989.060 808.786Diğer Maddi Olmayan Duran Varlıklar13 3.563.944 2.977.935Peşin Ödenmiş Giderler19 83.484 125.390Ertelenmiş Vergi Varlığı30 833.284 1.012.290TOPLAM DURAN VARLIKLAR13.488.195 11.546.854TOPLAM VARLIKLAR46.549.044 34.729.500KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar6 4.840.622 4.032.534Uzun Vadeli Borçlanmaların Kısa Vadeli Kısımları6 5.390.255 2.119.221Ticari Borçlar9.645.202 5.564.139İlişkili Taraflara Ticari Borçlar32 995.829 605.967İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar8 8.649.373 4.958.172Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar21 492.554 468.255Diğer Borçlar726.074 432.225İlişkili Taraflara Diğer Borçlar32 0 31.655İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar9 726.074 400.570Türev Araçlar7 8.266 13.509Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü30 7.736 8.740Kısa Vadeli Karşılıklar977.478 713.522Diğer Kısa Vadeli Karşılıklar17 977.478 713.522Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler22 1.738.729 1.362.780ARA TOPLAM23.826.916 14.714.925TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER23.826.916 14.714.925UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6 6.844.348 8.803.381Türev Araçlar7 0 69.097Uzun Vadeli Karşılıklar709.157 483.767Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar18 419.517 344.486Diğer Uzun Vadeli Karşılıklar17 289.640 139.281Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü30 563.071 575.898Diğer Uzun Vadeli Yükümlülükler22 581.706 266.463TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER8.698.282 10.198.606TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER32.525.198 24.913.531ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar13.820.045 9.658.284Ödenmiş Sermaye23 675.728 675.728Sermaye Düzeltme Farkları23 468.811 468.811Birleşme Denkleştirme Hesabı14.507 14.507Paylara İlişkin Primler (İskontolar)889 889Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)-293.362 -225.668Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-293.362 -225.668Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-298.280 -228.111Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)4.918 2.443Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)4.256.620 2.875.004Yabancı Para Çevrim Farkları5.225.745 3.611.032Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları)-969.125 -736.028Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-3.072 -60.101Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)-966.053 -675.927Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler23 409.115 409.115Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları5.439.898 4.515.065Net Dönem Karı veya Zararı2.847.839 924.833Kontrol Gücü Olmayan Paylar203.801 157.685TOPLAM ÖZKAYNAKLAR14.023.846 9.815.969TOPLAM KAYNAKLAR46.549.044 34.729.500Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler675.728 468.811 14.507 889 -177.981 1.348 -176.633 -176.633 2.871.675 -595.810 0 2.275.865 409.115 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar675.728 468.811 14.507 889 -177.981 1.348 -176.633 -176.633 2.871.675 -595.810 0 2.275.865 409.115 3.663.309 851.756 4.515.065 8.183.347 35.815 8.219.162Transferler0 851.756 -851.756 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-50.130 1.095 -49.035 -49.035 739.357 -140.218 0 599.139 924.833 924.833 1.474.937 38.868 1.513.805Dönem Karı (Zararı)924.833 924.833 924.833 28.193 953.026Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-50.130 1.095 -49.035 -49.035 739.357 -140.218 0 599.139 0 550.104 10.675 560.779Kar Payları0 0 0 0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 83.002 83.002Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -228.111 2.443 -225.668 0 0 0 0 0 -225.668 3.611.032 0 0 0 -736.028 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.875.004 409.115 0 0 0 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler675.728 468.811 14.507 889 -228.111 2.443 -225.668 -225.668 3.611.032 -736.028 0 2.875.004 409.115 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0 0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar675.728 468.811 14.507 889 -228.111 2.443 -225.668 -225.668 3.611.032 -736.028 0 2.875.004 409.115 4.515.065 924.833 5.439.898 9.658.284 157.685 9.815.969Transferler0 924.833 -924.833 0 0 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)-70.169 2.475 -67.694 -67.694 1.614.713 -233.097 0 1.381.616 2.847.839 2.847.839 4.161.761 73.202 4.234.963Dönem Karı (Zararı)2.847.839 2.847.839 2.847.839 31.150 2.878.989Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-70.169 2.475 -67.694 -67.694 1.614.713 -233.097 0 1.381.616 0 1.313.922 42.052 1.355.974Kar Payları0 0 0 -27.086 -27.086Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0 0 0 0 0Dönem Sonu Bakiyeler675.728 468.811 14.507 0 0 0 0 889 0 0 0 0 0 0 -298.280 4.918 -293.362 0 0 0 0 0 -293.362 5.225.745 0 0 0 -969.125 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.256.620 409.115 0 0 0 5.439.898 2.847.839 8.287.737 13.820.045 203.801 14.023.846Sunum Para Birimi 1.000 TLFinansal Tablo Niteliği KonsolideDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 31.12.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 31.12.2019Diğer Kapsamlı Gelir TablosuDÖNEM KARI (ZARARI)2.878.989 953.026DİĞER KAPSAMLI GELİRLERKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar-67.694 -49.035Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)-87.480 -59.288Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar-215 -2.712Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları2.605 1.153Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler17.396 11.812Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi17.526 11.870Diğer Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelir Unsurları, Vergi Etkisi-130 -58Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar1.423.668 609.814Yabancı Para Çevrim Farkları1.618.076 739.136Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)66.180 -69.097Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları)66.180 -69.097Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Net Yatırım Riskinden Korunma ile İlgili Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)-362.658 -95.785Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Sınıflandırılacak Paylar44.096 -714Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Yabancı Para Çevrim Farkları Kazançları (Kayıpları)38.689 10.896Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kazançlar (Kayıplar)5.407 -11.610Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler57.974 36.274Nakit Akış Riskinden Korunmaya İlişkin Diğer Kapsamlı Gelir, Vergi Etkisi-14.558 15.201Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi72.532 21.073DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)1.355.974 560.779TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)4.234.963 1.513.805Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar73.202 38.868Ana Ortaklık Payları4.161.761 1.474.937http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/904256BIST