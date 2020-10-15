***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim
15.10.2020 16:54
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Finansal Takvim )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Finansal Takvim
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
Şirketimiz 2020 yılı 3. Çeyrek Finansal Sonuçları 23.10.2020 Cuma günü KAP'ta yayınlanacaktır.
Dönem Başlangıç Tarihi Dönem Bitiş Tarihi Planlanan KAP'ta İlan Tarihi
Finansal Tablo Dönemler
1. Çeyrek
2. Çeyrek
3. Çeyrek
01/01/2020 30/09/2020 23/10/2020
Yıllık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/881984
BIST
18:051.180
En Yüksek
|Değişim
|: -0,75%
|| -8,86
|Açılış
|: 1.188
|
|Önceki Kapanış
|: 1.189
|
1.192
En Düşük
1.175
18:057,9389
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0283
|Açılış
|: 7,9350
|
|Önceki Kapanış
|: 7,9250
|
7,9518
En Düşük
7,9004
18:059,2998
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0080
|Açılış
|: 9,2750
|
|Önceki Kapanış
|: 9,3050
|
9,3384
En Düşük
9,2808
18:05485,05
En Yüksek
|Değişim
|: 0,29%
|| 1,39
|Açılış
|: 485,05
|
|Önceki Kapanış
|: 483,65
|
486,18
En Düşük
481,18
BIST En Aktif Hisseler18:05
|AVOD
|9,90
|104.113.434
|% 10,00
|
|CEOEM
|8,14
|94.150.571
|% 10,00
|
|EUYO
|3,41
|1.719.250
|% 10,00
|
|ETYAT
|5,06
|14.722.722
|% 10,00
|
|FMIZP
|129,80
|33.767.377
|% 10,00
|
|BMELK
|13,05
|386.155
|% -10,00
|
|TKURU
|325,00
|1.287.325
|% -10,00
|
|ORMA
|14,22
|854.543
|% -10,00
|
|YAPRK
|61,30
|463.796
|% -9,99
|
|COSMO
|9,82
|190.636
|% -9,99
|
|ECILC
|7,12
|2.121.307.646
|% 3,19
|
|PETKM
|4,70
|2.044.545.462
|% -3,09
|
|ZOREN
|2,96
|1.475.568.924
|% -3,27
|
|EKGYO
|1,94
|1.374.738.558
|% 2,11
|
|KRDMD
|3,66
|967.186.743
|% -1,35
|
|EKGYO
|1,94
|1.374.738.558
|% 2,11
|
|ZOREN
|2,96
|1.475.568.924
|% -3,27
|
|PETKM
|4,70
|2.044.545.462
|% -3,09
|
|ECILC
|7,12
|2.121.307.646
|% 3,19
|
|KRDMD
|3,66
|967.186.743
|% -1,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,9331
|7,9389
|% 0,36
|
|Euro
|9,2895
|9,2998
|% 0,09
|
|Sterlin
|10,2111
|10,2623
|% -0,49
|
|Frank
|8,6502
|8,7023
|% 0,30
|
|Riyal
|2,1099
|2,1205
|% 0,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.902
|1.902
|0,04
|
|Altın Gr.
|485
|485
|1,39
|
|Cumhuriyet
|3.204
|3.252
|-12,00
|
|Tam
|3.186
|3.265
|-16,34
|
|Yarım
|1.540
|1.579
|-7,91
|
|Çeyrek
|772
|790
|-3,95
|
|Gümüş.Ons
|24,01
|24,05
|-0,25
|
|Gümüş Gr.
|6,10
|6,11
|-0,07
|
|B. Petrol
|42,39
|42,39
|-0,93
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59AFYON
Yüzde -4.01 oranında düşüşle 4.55 lira fiyatla işlem gören hissede 36, 837, 182 adet işlem
-
17:57XU030
BIST 30 endeksi dünkü kapanışına göre -9, 77 kaybederek (% -0.74 ) 1, 303
-
17:57XU100
Endeks 1, 183 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -0, 53 altında . İşlem hacmi 21, 531.00 milyon TL de
-
17:56DERAS
Yüzde -3.80 oranında düşüşle 9.11 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 051, 420 adet işlem
-
17:55USAK
Yüzde -4.22 oranında düşüşle 2.27 lira fiyatla işlem gören hissede 52, 029, 104 adet işlem