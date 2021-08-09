***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler
09.08.2021 18:36
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Geleceğe Dönük Değerlendirmeler )
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Türkçe
Geleceğe Yönelik Değerlendirmeler
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Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Bugün açıklanan 2021 yılı 2. çeyrek finansal sonuçlarımıza ilişkin olarak hazırlanan özet bilgiler ve 2021 yılı beklentilerimizi içeren yatırımcı sunumu ekli dosyadadır. İlgili sunuma www.arcelikas.com adresinden de ulaşılabilir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/956258
BIST
11:401.434
En Yüksek
|Değişim
|: 0,08%
|| 1,17
|Açılış
|: 1.430
|
|Önceki Kapanış
|: 1.433
|
1.435
En Düşük
1.426
11:408,6472
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0089
|Açılış
|: 8,6450
|
|Önceki Kapanış
|: 8,6350
|
8,6717
En Düşük
8,5837
11:4010,1591
En Yüksek
|Değişim
|: -0,02%
|| -0,0021
|Açılış
|: 10,1350
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1897
En Düşük
10,1246
11:40480,71
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,52
|Açılış
|: 480,64
|
|Önceki Kapanış
|: 480,19
|
483,82
En Düşük
477,40
BIST En Aktif Hisseler11:39
|RODRG
|17,84
|1.680.260
|% 9,99
|
|PENTA
|59,00
|15.697.302
|% 9,97
|
|UFUK
|15,12
|50.229
|% 9,96
|
|EDIP
|4,38
|52.465.818
|% 9,77
|
|GENIL
|15,68
|453.021.217
|% 9,65
|
|FADE
|9,89
|46.551.822
|% -9,93
|
|IDGYO
|4,03
|1.727.879
|% -9,84
|
|DYOBY
|11,46
|95.238.933
|% -9,41
|
|BASCM
|10,84
|70.590
|% -9,29
|
|SNGYO
|4,26
|24.555.226
|% -7,39
|
|SISE
|8,38
|595.396.679
|% 2,44
|
|EREGL
|19,78
|500.876.765
|% -3,61
|
|GENIL
|15,68
|453.021.217
|% 9,65
|
|GARAN
|9,11
|327.171.448
|% -0,33
|
|KOZAL
|107,70
|229.574.804
|% 1,22
|
|SISE
|8,38
|595.396.679
|% 2,44
|
|EKGYO
|1,85
|73.134.667
|% -0,54
|
|GARAN
|9,11
|327.171.448
|% -0,33
|
|YKBNK
|2,47
|87.409.633
|% 1,23
|
|GENIL
|15,68
|453.021.217
|% 9,65
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,6435
|8,6490
|% 0,12
|
|Euro
|10,1501
|10,1549
|% -0,06
|
|Sterlin
|11,9534
|12,0134
|% 0,28
|
|Frank
|9,3553
|9,4117
|% 0,17
|
|Riyal
|2,3000
|2,3115
|% 0,20
|
|11:39
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.733
|1.733
|3,12
|
|Altın Gr.
|482
|482
|1,62
|
|Cumhuriyet
|3.208
|3.257
|-36,00
|
|Tam
|3.190
|3.271
|-38,70
|
|Yarım
|1.542
|1.582
|-18,72
|
|Çeyrek
|773
|791
|-9,36
|
|Gümüş.Ons
|23,50
|23,52
|0,07
|
|Gümüş Gr.
|6,53
|6,54
|0,02
|
|B. Petrol
|70,05
|70,05
|1,01
|
Seans Raporu
11:39
daha fazla
-
11:50VERTU
Yüzde 6.74 oranında artışla 22.80 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 398, 989 adet işlem
-
11:49XU100
Endeks 1, 434 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 08 üstünde . İşlem hacmi 4, 672.00 milyon TL de
-
11:49KARYE
Yüzde 5.28 oranında artışla 11.37 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 422, 979 adet işlem
-
11:48MAALT
Yüzde 4.34 oranında artışla 173.00 lira fiyatla işlem gören hissede 42, 117 adet işlem
-
11:46GENIL
Yüzde 10.00 oranında artışla 15.73 lira fiyatla işlem gören hissede 28, 236, 322 adet işlem