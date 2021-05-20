***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim
20.05.2021 18:36
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmeler
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yetkili Organ Karar Tarihi 24.02.2021
İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000
Para Birimi USD
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Yurtdışı Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt Dışı
SPK Başvuru Tarihi 24.02.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.03.2021
İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.03.2022
Ek Açıklamalar
24.02.2021, 19.03.2021, 07.05.2021 ve 18.05.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza konu, Euronext Dublin Borsası'nda kote olacak, borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak, yurtdışında nitelikli yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 350 Milyon Euro, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 27 Mayıs 2026, %3,00 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı %3,00 olarak belirlenmiştir. Tahvillerin satış işlemlerinin 27 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. İhraca ilişkin izahname kurumsal web sitemiz www.arcelikglobal.com'da kamuoyu ile paylaşılmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937054
BIST
18:051.452
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 2,02
|Açılış
|: 1.456
|
|Önceki Kapanış
|: 1.450
|
1.462
En Düşük
1.449
18:058,4094
En Yüksek
|Değişim
|: 0,34%
|| 0,0289
|Açılış
|: 8,3750
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3700
|
8,4104
En Düşük
8,3596
18:0510,2442
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -0,0174
|Açılış
|: 10,1800
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1900
|
10,2787
En Düşük
10,2029
18:05507,40
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 1,56
|Açılış
|: 507,40
|
|Önceki Kapanış
|: 505,84
|
508,91
En Düşük
504,33
BIST En Aktif Hisseler18:05
|OZGYO
|1,87
|26.560.501
|% 10,00
|
|SONME
|38,64
|7.528.535
|% 9,96
|
|VAKFN
|11,94
|288.870.888
|% 9,94
|
|DOKTA
|31,18
|981.470
|% 9,94
|
|MERKO
|6,21
|13.113.128
|% 9,91
|
|ISBTR
|37.150,00
|462.443
|% -9,14
|
|SAYAS
|30,84
|71.360.404
|% -7,39
|
|ISBIR
|8.714,00
|12.905.855
|% -7,30
|
|CASA
|142,00
|1.006.192
|% -6,89
|
|SEKUR
|23,36
|11.996.230
|% -5,73
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|FENER
|31,42
|882.155.755
|% 0,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|TUPRS
|102,90
|749.343.343
|% 2,69
|
|JANTS
|88,00
|719.009.962
|% 0,17
|
|YKBNK
|2,16
|501.859.334
|% -1,37
|
|EKGYO
|1,96
|406.486.418
|% 0,00
|
|GARAN
|8,16
|1.074.702.541
|% -0,85
|
|GSRAY
|3,49
|375.651.045
|% 1,45
|
|KRDMD
|8,03
|858.932.228
|% 0,12
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,4003
|8,4094
|% 0,34
|
|Euro
|10,2312
|10,2442
|% -0,17
|
|Sterlin
|11,8569
|11,9164
|% 0,00
|
|Frank
|9,3146
|9,3707
|% 0,15
|
|Riyal
|2,2344
|2,2456
|% 0,29
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.877
|1.877
|-0,12
|
|Altın Gr.
|507
|507
|1,42
|
|Cumhuriyet
|3.341
|3.391
|5,00
|
|Tam
|3.325
|3.408
|-0,81
|
|Yarım
|1.607
|1.649
|-0,39
|
|Çeyrek
|806
|824
|-0,20
|
|Gümüş.Ons
|27,45
|27,48
|-0,29
|
|Gümüş Gr.
|7,42
|7,43
|-0,06
|
|B. Petrol
|66,51
|66,51
|1,40
|