***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Yurtdışında yerleşik kişilere satılmak üzere borçlanma aracı ihracına ilişkin gelişmelerYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYetkili Organ Karar Tarihi 24.02.2021İhraç Tavanı Tutarı 1.000.000.000Para Birimi USDİhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Yurtdışı SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt DışıSPK Başvuru Tarihi 24.02.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.03.2021İhraç Tavanı Son Geçerlilik Tarihi 18.03.2022Ek Açıklamalar24.02.2021, 19.03.2021, 07.05.2021 ve 18.05.2021 tarihli özel durum açıklamalarımıza konu, Euronext Dublin Borsası'nda kote olacak, borçlanma aracı ihracına ilişkin olarak, yurtdışında nitelikli yatırımcılardan talep toplama süreci tamamlanmıştır. İhraç edilecek tahvillerin nominal değeri 350 Milyon Euro, vadesi 5 yıl, itfa tarihi 27 Mayıs 2026, %3,00 yeniden satış getirisi üzerinden fiyatlanmış ve kupon oranı %3,00 olarak belirlenmiştir. Tahvillerin satış işlemlerinin 27 Mayıs 2021 tarihinde tamamlanması beklenmektedir. İhraca ilişkin izahname kurumsal web sitemiz www.arcelikglobal.com'da kamuoyu ile paylaşılmaktadır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/937054BIST