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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim

10.11.2021 18:13
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim


***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( İhraç Tavanına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi Yurtiçinde borçlanma aracı ihraç edilmesi hakkında karar alınması ve SPK başvurusu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Yetkili Organ Karar Tarihi 10.11.2021
İhraç Tavanı Tutarı 2.000.000.000
Para Birimi TRY
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
SPK Başvuru Tarihi 10.11.2021

Ek Açıklamalar
Yönetim Kurulumuz tarafından 10.11.2021 tarihinde Şirketimiz Esas Sözleşmesinin 7. maddesinin vermiş olduğu yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun Borçlanma Araçları Tebliği hükümlerine uygun olarak, yurtiçinde halka arz edilmeksizin nitelikli yatırımcılara satılmak ve halka arza yol açmayacak şekilde Borsa İstanbul A.Ş.'nin ilgili pazarında işlem görmek üzere 1 yıllık dönem içerisinde çeşitli tertip ve vadelerde bir veya birden fazla seferde gerçekleştirilecek toplam 2.000.000.000 Türk Lirası tutarına kadar Türk Lirası cinsinden piyasa koşullarına bağlı olarak belirlenecek esaslar çerçevesinde tahvil ya da finansman bonosu ihraç edilmesine, söz konusu tahvil ve finansman bonosu ihraçlarına ilişkin yukarıda belirtilen sınırlar dahilinde kalmak kaydıyla, Sermaye Piyasası Kurulu'na ihraç belgesinin onaylanması talebiyle başvuru yapılmasına Sermaye Piyasası Kurulu'nca onaylı toplu ihraç limitimizin geçerlilik süresi boyunca yapılacak tüm ihraçlarda, ihraçlara ilişkin tutar, vade, faiz, ek getiri oranı, ihraç zamanı ve satış şekli dahil tüm koşulların belirlenmesi aracı kurumun seçimi ihraçların gerçekleştirilmesi, dağıtım esasları ve tahsisatların belirlenmesi ve ihraç ve satış amacıyla ilgili olabilecek Sermaye Piyasası Kurulu, Borsa İstanbul A.Ş., Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş., Takasbank A.Ş. ve diğer ilgili merciler nezdinde gerekli başvuruların ve sair tüm işlemlerin yapılması ve tamamlanması ve düzenlenecek sözleşme ve her türlü evrakın şirketimiz adına tanzim ve imza edilmesi hususlarında Hakan Hamdi Bulgurlu, Polat Şen, Özkan Çimen'den herhangi ikisinin birlikte imzası ile yetkili kılınmasına karar verilmiştir. Bu karar kapsamında Sermaye Piyasası Kurulu'na gerekli izin başvurusu bugün yapılmıştır.




http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/976885


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