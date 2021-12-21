***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
21.12.2021 08:15
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
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İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
22.03.2021
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu S&P 10 Aralık 2021 tarihinde Türkiye'nin kredi derecelendirme notunu "B+" olarak teyit edip, "Durağan" olan kredi görünümünü "Negatif" olarak değiştirmiştir. Bu kararını takiben, 20 Aralık 2021 tarihli raporunda, Şirketimizin "BB+" olan yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu teyit etmiş ve "Durağan" olan görünümünü ise "Negatif" olarak değiştirmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/984895
BIST
13:461.819
En Yüksek
|Değişim
|: 0,82%
|| 14,72
|Açılış
|: 1.835
|
|Önceki Kapanış
|: 1.804
|
1.849
En Düşük
1.785
13:4611,3196
En Yüksek
|Değişim
|: -7,14%
|| -0,8703
|Açılış
|: 11,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 12,6800
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12,2516
En Düşük
11,1708
13:4612,8636
En Yüksek
|Değişim
|: -7,06%
|| -0,9765
|Açılış
|: 13,0500
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|Önceki Kapanış
|: 14,2500
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En Düşük
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13:46665,56
En Yüksek
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|: -5,97%
|| -42,23
|Açılış
|: 665,56
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|Önceki Kapanış
|: 707,80
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710,84
En Düşük
655,75
BIST En Aktif Hisseler13:44
|PENTA
|359,70
|28.752.725
|% 10,00
|
|TETMT
|379,20
|8.849.878
|% 9,98
|
|GLCVY
|12,26
|11.449.998
|% 9,96
|
|RALYH
|14,15
|4.188.329
|% 9,86
|
|UFUK
|20,96
|44.721
|% 9,80
|
|EPLAS
|24,30
|9.265.812
|% -10,00
|
|DZGYO
|2,34
|84.103.501
|% -10,00
|
|DOCO
|1.027,20
|45.131.874
|% -10,00
|
|DOBUR
|79,95
|1.198.131
|% -9,97
|
|PRKAB
|44,94
|9.888.877
|% -9,94
|
|GARAN
|11,87
|2.169.004.419
|% -0,08
|
|SISE
|13,21
|1.511.446.063
|% -0,53
|
|EREGL
|25,86
|1.272.004.582
|% 1,65
|
|KRDMD
|9,14
|1.014.850.221
|% -1,72
|
|TUPRS
|146,90
|955.882.556
|% -1,87
|
|YKBNK
|3,53
|660.049.607
|% 1,44
|
|GARAN
|11,87
|2.169.004.419
|% -0,08
|
|SISE
|13,21
|1.511.446.063
|% -0,53
|
|ODAS
|1,40
|156.178.275
|% 2,19
|
|KRDMD
|9,14
|1.014.850.221
|% -1,72
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|11,2623
|11,2884
|% -7,40
|
|Euro
|12,7842
|12,8830
|% -6,92
|
|Sterlin
|15,3294
|15,4063
|% -5,69
|
|Frank
|12,4104
|12,4851
|% -6,12
|
|Riyal
|3,0434
|3,0587
|% -6,06
|
|13:44
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.805
|1.805
|-0,26
|
|Altın Gr.
|665
|666
|-42,23
|
|Cumhuriyet
|4.448
|4.515
|-390,00
|
|Tam
|4.420
|4.536
|-401,63
|
|Yarım
|2.136
|2.194
|-194,28
|
|Çeyrek
|1.071
|1.097
|-97,14
|
|Gümüş.Ons
|22,81
|22,84
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|8,41
|8,42
|-0,54
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|0,00
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