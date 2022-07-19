***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi
19.07.2022 09:04
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Kredi Derecelendirmesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
21.02.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Uluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin "B+" olan kredi derecelendirme notunu "B"'ye düşürmüş, "Negatif" olan kredi görünümünü teyit etmiştir. Bu kararını takiben, 18 Temmuz 2022 tarihli raporunda, Şirketimizin "BB" olan yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB-"'ye düşürmüş ve "Negatif" olan görünümünü ise teyit etmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046200
BIST
10:202.463
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 11,38
|Açılış
|: 2.449
|
|Önceki Kapanış
|: 2.451
|
2.465
En Düşük
2.448
10:2017,5630
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,1306
|Açılış
|: 17,4900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,5200
|
17,5643
En Düşük
17,4264
10:2017,9489
En Yüksek
|Değişim
|: 1,33%
|| 0,2349
|Açılış
|: 17,7600
|
|Önceki Kapanış
|: 17,6500
|
17,9611
En Düşük
17,6727
10:20964,10
En Yüksek
|Değişim
|: 0,47%
|| 4,55
|Açılış
|: 963,86
|
|Önceki Kapanış
|: 959,55
|
964,62
En Düşük
956,38
BIST En Aktif Hisseler10:20
|KLRHO
|12,55
|11.818.268
|% 9,99
|
|DESPC
|11,81
|4.802.336
|% 9,96
|
|IMASM
|63,05
|7.336.115
|% 9,46
|
|UFUK
|84,25
|369.352
|% 9,13
|
|RTALB
|9,97
|46.425.343
|% 7,90
|
|ATSYH
|46,50
|341.264
|% -5,06
|
|RODRG
|21,00
|28.371
|% -3,67
|
|PENTA
|415,00
|6.467.900
|% -2,58
|
|LIDFA
|9,61
|3.281.310
|% -2,54
|
|KZBGY
|97,75
|1.516.898
|% -2,54
|
|THYAO
|49,92
|617.797.272
|% -0,12
|
|EKGYO
|3,07
|487.796.769
|% 3,37
|
|SISE
|20,88
|325.457.314
|% 1,06
|
|KCHOL
|34,72
|172.308.096
|% 1,22
|
|ODAS
|3,45
|151.045.621
|% -1,15
|
|EKGYO
|3,07
|487.796.769
|% 3,37
|
|ODAS
|3,45
|151.045.621
|% -1,15
|
|SISE
|20,88
|325.457.314
|% 1,06
|
|YKBNK
|4,38
|59.799.248
|% -0,23
|
|THYAO
|49,92
|617.797.272
|% -0,12
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,5538
|17,5630
|% 0,75
|
|Euro
|17,9322
|17,9489
|% 1,33
|
|Sterlin
|20,9777
|21,0829
|% 0,82
|
|Frank
|17,9582
|18,0664
|% 0,93
|
|Riyal
|4,6611
|4,6845
|% 0,52
|
|10:20
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.708
|1.709
|-0,69
|
|Altın Gr.
|964
|964
|4,31
|
|Cumhuriyet
|6.514
|6.613
|8,00
|
|Tam
|6.545
|6.626
|2,00
|
|Yarım
|3.180
|3.234
|1,00
|
|Çeyrek
|1.595
|1.617
|1,00
|
|Gümüş.Ons
|18,74
|18,77
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,58
|10,61
|0,10
|
|B. Petrol
|107
|107
|0,36
|
Seans Raporu
10:20
daha fazla
-
10:35XU100
Endeks 2, 463 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 48 üstünde . İşlem hacmi 3, 714.00 milyon TL de
-
10:35GLRYH
Yüzde 4.86 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 966, 777 adet işlem
-
10:34GLRYH
Yüzde 4.86 oranında artışla 3.67 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 890, 833 adet işlem
-
10:33BAGFS
Yüzde 5.42 oranında artışla 17.71 lira fiyatla işlem gören hissede 1, 255, 135 adet işlem
-
10:32NIBAS
Yüzde 4.62 oranında artışla 8.84 lira fiyatla işlem gören hissede 460, 607 adet işlem