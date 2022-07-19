***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Kredi Derecelendirmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeKredi DerecelendirmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi21.02.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarUluslararası Kredi Derecelendirme Kuruluşu Fitch Ratings, 8 Temmuz 2022 tarihinde Türkiye'nin "B+" olan kredi derecelendirme notunu "B"'ye düşürmüş, "Negatif" olan kredi görünümünü teyit etmiştir. Bu kararını takiben, 18 Temmuz 2022 tarihli raporunda, Şirketimizin "BB" olan yabancı para cinsinden uzun vadeli kredi notunu "BB-"'ye düşürmüş ve "Negatif" olan görünümünü ise teyit etmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1046200BIST