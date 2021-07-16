***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
16.07.2021 11:20
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
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Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Kurumsal Yönetim Tebliği ekinin 4.2.8 maddesine uygun olarak şirketimizin faydalandığı şemsiye poliçe dahil mevcut "Yönetici Sorumluluk Sigortası" poliçesi, toplam sorumluluk limiti şirket sermayesinin %25'ini aşacak şekilde güncellenmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/951457
BIST
11:081.367
En Yüksek
|Değişim
|: 0,01%
|| 0,18
|Açılış
|: 1.370
|
|Önceki Kapanış
|: 1.367
|
1.374
En Düşük
1.367
11:088,5124
En Yüksek
|Değişim
|: -0,61%
|| -0,0520
|Açılış
|: 8,5130
|
|Önceki Kapanış
|: 8,5450
|
8,5831
En Düşük
8,4987
11:0810,1121
En Yüksek
|Değişim
|: -0,24%
|| -0,0245
|Açılış
|: 10,0400
|
|Önceki Kapanış
|: 10,0800
|
10,1740
En Düşük
10,0716
11:08499,76
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -4,31
|Açılış
|: 499,85
|
|Önceki Kapanış
|: 504,07
|
504,90
En Düşük
498,46
BIST En Aktif Hisseler11:08
|KARYE
|8,80
|77.751.445
|% 10,00
|
|EDATA
|8,93
|11.446.061
|% 9,98
|
|VBTYZ
|15,87
|28.107.013
|% 9,98
|
|EDIP
|4,19
|64.091.517
|% 9,97
|
|SELVA
|7,44
|15.127.713
|% 9,90
|
|EKIZ
|7,50
|15.653
|% -6,25
|
|DOCO
|678,00
|13.381.737
|% -3,62
|
|KRTEK
|8,07
|16.308.492
|% -3,58
|
|CASA
|130,00
|15.340
|% -3,42
|
|KRONT
|54,50
|8.510.336
|% -3,11
|
|SASA
|32,18
|498.096.967
|% 3,27
|
|GARAN
|8,44
|190.432.441
|% 0,12
|
|THYAO
|13,10
|134.182.260
|% 0,15
|
|KRDMD
|7,19
|100.401.324
|% -1,10
|
|ARCLK
|33,26
|86.065.292
|% 1,71
|
|GARAN
|8,44
|190.432.441
|% 0,12
|
|YKBNK
|2,30
|49.574.191
|% -0,86
|
|SKBNK
|1,05
|19.377.078
|% 0,96
|
|EDIP
|4,19
|64.091.517
|% 9,97
|
|SASA
|32,18
|498.096.967
|% 3,27
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,5111
|8,5124
|% -0,61
|
|Euro
|10,0599
|10,1121
|% -0,24
|
|Sterlin
|11,7466
|11,8055
|% -0,57
|
|Frank
|9,2337
|9,2893
|% -0,70
|
|Riyal
|2,2666
|2,2780
|% -0,49
|
|11:08
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.823
|1.823
|-6,56
|
|Altın Gr.
|499
|500
|-4,51
|
|Cumhuriyet
|3.320
|3.371
|-13,00
|
|Tam
|3.304
|3.387
|-14,10
|
|Yarım
|1.597
|1.638
|-6,82
|
|Çeyrek
|801
|819
|-3,41
|
|Gümüş.Ons
|26,18
|26,21
|-0,15
|
|Gümüş Gr.
|7,17
|7,18
|-0,08
|
|B. Petrol
|73,37
|73,37
|-0,10
|