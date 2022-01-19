***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
19.01.2022 09:01
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar []
Türkçe
Özel Durum Açıklaması (Genel)
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin Çayırova Kampüsü'ndeki 3,5 milyon adet toplam kapasiteye sahip Çamaşır Makinesi üretim tesisinin 2023 ve 2024 yıllarında kademeli olarak Keçiliköy OSB Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı N4 Yunusemre/Manisa adresindeki %100 bağlı ortaklığımız Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş.'nin Manisa'da bulunan üretim tesislerindeki mevcut kullanılabilir alanlara taşınmasına karar verilmiştir.
Çayırova'da bulunan üretim tesisimizin Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş.'nin Manisa'da bulunan işletmesine taşınması sonucunda boşaltılacak üretim tesislerinin nasıl değerlendirileceği yönünde henüz bir karar alınmamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995105
BIST
17:321.980
En Yüksek
|Değişim
|: 0,00%
|| 0,00
|Açılış
|: 2.083
|
|Önceki Kapanış
|: 1.980
|
2.086
En Düşük
1.980
17:3213,5974
En Yüksek
|Değişim
|: 0,50%
|| 0,0680
|Açılış
|: 13,5800
|
|Önceki Kapanış
|: 13,4400
|
13,6085
En Düşük
13,4653
17:3215,4257
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 0,1085
|Açılış
|: 15,4200
|
|Önceki Kapanış
|: 15,2900
|
15,4306
En Düşük
15,3043
17:32790,94
En Yüksek
|Değişim
|: 0,19%
|| 1,48
|Açılış
|: 790,94
|
|Önceki Kapanış
|: 789,47
|
792,69
En Düşük
785,56
BIST En Aktif Hisseler17:32
|BASCM
|12,25
|435.916
|% 176,55
|
|AVHOL
|6,10
|11.721.292
|% 0,00
|
|BLCYT
|15,46
|73.552.597
|% 0,00
|
|BEYAZ
|8,74
|2.522.586
|% 0,00
|
|AYES
|24,22
|93.719
|% 0,00
|
|ADESE
|0,76
|35.191.345
|% 0,00
|
|AKSUE
|25,88
|10.686.973
|% 0,00
|
|ALARK
|13,42
|137.738.149
|% 0,00
|
|ARASE
|83,20
|11.725.224
|% 0,00
|
|ATATP
|80,00
|164.783.396
|% 0,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% 0,00
|
|THYAO
|26,88
|3.171.427.704
|% 0,00
|
|KRDMD
|11,85
|2.820.989.681
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% 0,00
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% 0,00
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% 0,00
|
|EKGYO
|2,38
|779.339.919
|% 0,00
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% 0,00
|
|HALKB
|5,17
|1.275.227.818
|% 0,00
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5824
|13,5974
|% 0,50
|
|Euro
|15,3956
|15,4257
|% 0,71
|
|Sterlin
|18,3997
|18,4919
|% 0,35
|
|Frank
|14,7477
|14,8365
|% 0,37
|
|Riyal
|3,6041
|3,6222
|% 0,21
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|0,34
|
|Altın Gr.
|792
|792
|2,53
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,52
|23,54
|0,06
|
|Gümüş Gr.
|10,26
|10,27
|0,05
|
|B. Petrol
|88,69
|88,69
|1,18
|
Seans Raporu
17:32
daha fazla
-
17:59XU100
Endeks 1, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 08 altında . İşlem hacmi 35, 373.00 milyon TL de
-
17:57ALARK
Yüzde -8.40 oranında düşüşle 13.42 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 672, 068 adet işlem
-
17:56RALYH
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 436, 005 adet işlem
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, SASA, PGSUS
-
17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, ARCLK