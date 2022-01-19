***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin Çayırova Kampüsü'ndeki 3,5 milyon adet toplam kapasiteye sahip Çamaşır Makinesi üretim tesisinin 2023 ve 2024 yıllarında kademeli olarak Keçiliköy OSB Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı N4 Yunusemre/Manisa adresindeki %100 bağlı ortaklığımız Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş.'nin Manisa'da bulunan üretim tesislerindeki mevcut kullanılabilir alanlara taşınmasına karar verilmiştir.Çayırova'da bulunan üretim tesisimizin Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş.'nin Manisa'da bulunan işletmesine taşınması sonucunda boşaltılacak üretim tesislerinin nasıl değerlendirileceği yönünde henüz bir karar alınmamıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995105BIST