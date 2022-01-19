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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

19.01.2022 09:01
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimizin Çayırova Kampüsü'ndeki 3,5 milyon adet toplam kapasiteye sahip Çamaşır Makinesi üretim tesisinin 2023 ve 2024 yıllarında kademeli olarak Keçiliköy OSB Mahallesi Mustafa Kemal Bulvarı N4 Yunusemre/Manisa adresindeki %100 bağlı ortaklığımız Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş.'nin Manisa'da bulunan üretim tesislerindeki mevcut kullanılabilir alanlara taşınmasına karar verilmiştir.  
Çayırova'da bulunan üretim tesisimizin Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş.'nin Manisa'da bulunan işletmesine taşınması sonucunda boşaltılacak üretim tesislerinin nasıl değerlendirileceği yönünde henüz bir karar alınmamıştır.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995105


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BASCM 12,25 435.916 % 176,55  
AVHOL 6,10 11.721.292 % 0,00  
BLCYT 15,46 73.552.597 % 0,00  
BEYAZ 8,74 2.522.586 % 0,00  
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Riyal 3,6041 3,6222 % 0,21  
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Altın Ons 1.814 1.814 0,34  
Altın Gr. 792 792 2,53  
Cumhuriyet 5.275 5.355 56,00  
Tam 5.246 5.379 49,06  
Yarım 2.536 2.602 23,73  
Çeyrek 1.272 1.301 11,87  
Gümüş.Ons 23,52 23,54 0,06  
Gümüş Gr. 10,26 10,27 0,05  
B. Petrol 88,69 88,69 1,18  
Seans Raporu 17:32
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