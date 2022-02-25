***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









Özel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı Sayın Polat Şen'in 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren Koç Holding A.Ş.'de CFO olarak görevlendirilecek olması nedeniyle, Yönetim Kurulumuzun 25 Şubat 2022 tarihli Kararı ile, yine 1 Nisan 2022 tarihinden itibaren geçerli olmak üzere, hali hazırda Finansman ve Kurumsal Risk Direktörü olarak görev yapan Özkan Çimen'in Arçelik A.Ş. Finansman ve Mali İşler Genel Müdür Yardımcısı olarak atanmasına karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1004778BIST