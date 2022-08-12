***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)
12.08.2022 18:16
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )
Özet Bilgi TRSARCL22315 ISIN kodlu 1.200.000.000 TL tahvil 6. kupon ödemesi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Bildirim Konusu Kupon Ödemesi
Düzeltme Nedeni Derecelendirme tarihi güncellenmiştir.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2020
İlgili İhraç Tavanı Bilgileri
Para Birimi TRY
Tutar 1.500.000.000
İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma Aracı
Satış Türü Nitelikli Yatırımcıya Satış
Yurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçi
Kurul Onay Tarihi 24.12.2020
İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı Bilgileri
Merkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.
İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke Türkiye
Türü Özel Sektör Tahvili
Vadesi 10.02.2023
Vade (Gün Sayısı) 728
Faiz Oranı Türü Değişken
Değişken Faiz Referansı TREF
Ek Getiri 140
Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya Satış
ISIN Kodu TRSARCL22315
Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.
Ödeme Türü TL Ödemeli
Satışa Başlanma Tarihi 10.02.2021
Satışın Tamamlanma Tarihi 10.02.2021
Borsada İşlem Görme Durumu Hayır
Vade Başlangıç Tarihi 12.02.2021
Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.200.000.000
İhraç Fiyatı 1
Kupon Sayısı 8
Döviz Cinsi TRY
Kupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda Bir
Sermaye Piyasası Aracının İtfa Planı
Kupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?
1 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 4,849 20,1122 21,7013 58.188.000 Evet
2 13.08.2021 12.08.2021 13.08.2021 5,362 20,8205 22,4846 64.343.999,99 Evet
3 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021 4,9543 19,8716 21,4036 59.451.599,81 Evet
4 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 4,1259 16,5488 17,6056 49.510.799,82 Evet
5 13.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 3,9175 15,7132 16,6643 47.009.999,92 Evet
6 12.08.2022 11.08.2022 12.08.2022 3,9659 15,9071 16,8824 47.590.799,98 Evet
7 11.11.2022 10.11.2022 11.11.2022
8 10.02.2023 09.02.2023 10.02.2023
Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı
* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.
Derecelendirme
İhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evet
İhraççı Derecelendirme Notu
Derecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?
Fitch Ratings AAA(tur)Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu 03.05.2022 Evet
Sermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Kaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? Hayır
Ek Açıklamalar
Şirketimizin 10.02.2021 tarihinde satışı tamamlanan 1.200.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSARCL22315 ISIN kodlu tahvili için 6. kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 6. kupon ödemesine ilişkin faiz %3,9659 olarak gerçekleşmiştir.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055146
BIST