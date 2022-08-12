***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren)









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Pay Dışında Sermaye Piyasası Aracı İşlemlerine İlişkin Bildirim (Faiz İçeren) )Özet Bilgi TRSARCL22315 ISIN kodlu 1.200.000.000 TL tahvil 6. kupon ödemesiYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? EvetYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırBildirim Konusu Kupon ÖdemesiDüzeltme Nedeni Derecelendirme tarihi güncellenmiştir.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 09.12.2020İlgili İhraç Tavanı BilgileriPara Birimi TRYTutar 1.500.000.000İhraç Tavanı Kıymet Türü Borçlanma AracıSatış Türü Nitelikli Yatırımcıya SatışYurt İçi / Yurt Dışı Yurt İçiKurul Onay Tarihi 24.12.2020İhraç Edilecek Sermaye Piyasası Aracı BilgileriMerkezi Saklamacı Kuruluş Merkezi Kayıt Kuruluşu A.Ş.İhracın Gerçekleşeceği / Gerçekleştiği Ülke TürkiyeTürü Özel Sektör TahviliVadesi 10.02.2023Vade (Gün Sayısı) 728Faiz Oranı Türü DeğişkenDeğişken Faiz Referansı TREFEk Getiri 140Satış Şekli Nitelikli Yatırımcıya SatışISIN Kodu TRSARCL22315Aracılık Hizmeti Alınan Yatırım Kuruluşu YAPI KREDİ YATIRIM MENKUL DEĞERLER A.Ş.Ödeme Türü TL ÖdemeliSatışa Başlanma Tarihi 10.02.2021Satışın Tamamlanma Tarihi 10.02.2021Borsada İşlem Görme Durumu HayırVade Başlangıç Tarihi 12.02.2021Satışı Gerçekleştirilen Nominal Tutar 1.200.000.000İhraç Fiyatı 1Kupon Sayısı 8Döviz Cinsi TRYKupon Ödeme Sıklığı 3 Ayda BirSermaye Piyasası Aracının İtfa PlanıKupon Sıra No Ödeme Tarihi Kayıt Tarihi * Yatırımcı Hesaplarına Ödenme Tarihi Faiz Oranı (%) Faiz Oranı - Yıllık Basit (%) Faiz Oranı - Yıllık Bileşik (%) Ödeme Tutarı Döviz Kuru Ödemesi Gerçekleştirildi mi?1 11.05.2021 10.05.2021 11.05.2021 4,849 20,1122 21,7013 58.188.000 Evet2 13.08.2021 12.08.2021 13.08.2021 5,362 20,8205 22,4846 64.343.999,99 Evet3 12.11.2021 11.11.2021 12.11.2021 4,9543 19,8716 21,4036 59.451.599,81 Evet4 11.02.2022 10.02.2022 11.02.2022 4,1259 16,5488 17,6056 49.510.799,82 Evet5 13.05.2022 12.05.2022 13.05.2022 3,9175 15,7132 16,6643 47.009.999,92 Evet6 12.08.2022 11.08.2022 12.08.2022 3,9659 15,9071 16,8824 47.590.799,98 Evet7 11.11.2022 10.11.2022 11.11.20228 10.02.2023 09.02.2023 10.02.2023Anapara / Vadesonu Ödeme Tutarı* Hak sahiplerinin belirlendiği tarih.Derecelendirmeİhraççının Derecelendirme Notu var mı? Evetİhraççı Derecelendirme NotuDerecelendirme Notunu Veren Kuruluş Derecelendirme Notu Notun Verilme Tarihi Yatırım Yapılabilir Seviyede mi?Fitch Ratings AAA(tur)Uzun Vadeli Ulusal Kredi Notu 03.05.2022 EvetSermaye Piyasası Aracının Derecelendirme Notu Var mı? HayırKaynak Kuruluş'un Derecelendirme Notu Var mı? HayırEk AçıklamalarŞirketimizin 10.02.2021 tarihinde satışı tamamlanan 1.200.000.000 TL nominal değerli, 728 gün vadeli 3 ayda bir değişken faizli kupon ödemeli, TRSARCL22315 ISIN kodlu tahvili için 6. kupon ödemesi bugün yapılmıştır. Söz konusu tahvilin 6. kupon ödemesine ilişkin faiz %3,9659 olarak gerçekleşmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1055146BIST