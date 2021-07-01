***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Pay Geri Alım İşlemlerinin Başlatılması HakkındaYapılan Açıklama Güncelleme mi ? HayırYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırGeri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ARÇELİK A.Ş.Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ARÇELİK A.Ş.Geri Alım İşleminin Niteliği DiğerSöz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket'in gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2021Geri Alıma Konu Pay Miktarı 6.757.282.050Ödenecek Azami Tutar (TL) 2.400.000.000Ek AçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu tarafından gelişen piyasa ve pazar koşulları ile küresel ölçekte yaşanan ekonomik gelişmelerin faaliyet gösterdiğimiz sektöre etkileri ve Türkiye sermaye piyasalarına yansımalarının bir sonucu olarak Arçelik A.Ş'nin Borsa İstanbul'da oluşan değerinin, Şirket faaliyetlerinin gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak amacıyla· Sermaye Piyasası Kurulu'nun 21.07.2016, 25.07.2016 ve 23.03.2020 tarihli duyurularına istinaden Şirket paylarının Borsa'dan geri alım işlemlerinin başlatılmasına,· Geri alıma konu edilebilecek azami pay sayısının, Şirketin çıkarılmış sermayesinin %10'una karşılık gelen 67.572.820,50.-TL nominal (her biri 1 kuruş nominal değerinde 6.757.282.050 adet pay) olarak belirlenmesine,· Geri alım için ayrılacak fonun, 2.400.000.000 TL olarak belirlenmesine,· Yürütülecek geri alım işleminin, yapılacak ilk genel kurul toplantısı gündemine alınarak, genel kurulda pay sahiplerinin bilgisine ve onayına sunulmasına,karar verilmiştir.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/945530BIST