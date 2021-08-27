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***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim

27.08.2021 20:01



***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Payların Geri Alınmasına İlişkin Bildirim )

Özet Bilgi 27.08.2021 Tarihli Pay Geri Alım İşlemleri
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır

Geri Alım İşlemini Gerçekleştiren Ortaklık ARÇELİK A.Ş.
Geri Alım İşlemine Konu Ortaklık ARÇELİK A.Ş.

Geri Alım İşleminin Niteliği Diğer
Söz Konusu Geri Alımın Amacı Pay fiyatının Şirket'in gerçek performansını yansıtmadığı değerlendirilmiş olup sağlıklı fiyat oluşumuna katkıda bulunmak.
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 01.07.2021
Geri Alıma Konu Pay Miktarı 6.757.282.050
Ödenecek Azami Tutar (TL) 2.400.000.000

Geri Alım İşlemlerinin Detayları
İşleme Konu Pay İşlem Tarihi İşleme Konu Payların Nominal Tutarı (TL) Sermayeye Oranı (%) İşlem Fiyatı (TL/Adet) Varsa Bu Paylara Bağlı İmtiyazlar
ARCLK, TRAARCLK91H5 02.07.2021 100.000 0,0148 31,94 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 12.07.2021 750.000 0,111 32,299 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 13.07.2021 430.000 0,064 32,112 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 26.07.2021 1.000.000 0,148 32,426 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 28.07.2021 621.818 0,092 32,542 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 30.07.2021 250.000 0,037 32,939 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 06.08.2021 300.000 0,044 32,958 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 10.08.2021 2.500.000 0,37 32,663 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 11.08.2021 1.606.859 0,238 32,755 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 12.08.2021 1.010.000 0,149 32,981 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 13.08.2021 450.073 0,067 33,074 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 25.08.2021 200.000 0,03 31,986 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 26.08.2021 1.203.132 0,178 31,819 -
ARCLK, TRAARCLK91H5 27.08.2021 1.325.634 0,196 31,917 -

Ek Açıklamalar
01.07.2021 tarihli Yönetim Kurulu kararıyla başlatılan pay geri alım işlemleri kapsamında 27.08.2021 tarihinde yapılan alımlar tabloya eklenmiştir.
27.08.2021 tarihinde 31,72 TL - 32,10 TL fiyat aralığından (ortalama 31,9173 TL) 1.325.634 adet pay geri alınmış ve Şirketimizin sahip olduğu ARCLK payları 11.747.516 adete ulaşmıştır. (Şirket sermayesine oranı %1,7385)





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/960866


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Yarım 1.556 1.596 1,51  
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