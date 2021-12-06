***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
06.12.2021 19:42
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Pazar, Endeks ve Sermaye Piyasası Araçları Bilgileri
Ortaklık Hakkı Vermeyen Sermaye Piyasası Araçlarına İlişkin Bilgi
Sermaye Piyasası Aracının Niteliği İhraç Tavan Tutarı Para Birimi Yurtiçi/Yurtdışı İhraç Tavanı Başlangıç Tarihi İhraç Tavanı Bitiş Tarihi Satış Yöntemi Varsa Fon Kullanıcısı
Borçlanma Aracı 1500000000 TRY Yurtiçi 24.12.2020 24.12.2021 Nitelikli Yatırımcıya Satış
Tahvil 1000000000 USD Yurtdışı 18.03.2021 18.03.2022 Yurtdışı Satış
Borçlanma Aracı 2000000000 TRY Yurtiçi 02.12.2021 02.12.2022 Nitelikli Yatırımcıya Satış
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/981309
BIST
18:051.981
En Yüksek
|Değişim
|: 2,78%
|| 53,65
|Açılış
|: 1.945
|
|Önceki Kapanış
|: 1.927
|
1.984
En Düşük
1.943
18:0513,5024
En Yüksek
|Değişim
|: -2,14%
|| -0,2952
|Açılış
|: 13,6850
|
|Önceki Kapanış
|: 13,8030
|
13,8423
En Düşük
13,4378
18:0515,2668
En Yüksek
|Değişim
|: -2,01%
|| -0,3130
|Açılış
|: 15,3700
|
|Önceki Kapanış
|: 15,5900
|
15,6429
En Düşük
15,1339
18:05774,60
En Yüksek
|Değişim
|: -1,86%
|| -14,68
|Açılış
|: 774,92
|
|Önceki Kapanış
|: 789,27
|
792,42
En Düşük
770,22
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PKENT
|5.418,60
|7.339.802
|% 10,00
|
|BASCM
|13,31
|718.234
|% 10,00
|
|ISBIR
|50,05
|2.270.175
|% 10,00
|
|INTEM
|66,00
|40.378.742
|% 10,00
|
|ORCAY
|18,72
|68.698.865
|% 9,99
|
|ORMA
|34,20
|1.216.178
|% -10,00
|
|ISBTR
|45.900,00
|1.018.806
|% -10,00
|
|MEGAP
|6,94
|107.686.650
|% -9,99
|
|MEGAP
|6,94
|107.686.650
|% -9,99
|
|DOBUR
|139,40
|4.452.854
|% -9,95
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 4,30
|
|GARAN
|11,83
|2.987.029.924
|% -0,08
|
|ASELS
|23,08
|2.470.589.939
|% 2,40
|
|EREGL
|25,44
|2.013.917.868
|% 7,52
|
|SISE
|14,67
|5.170.770.617
|% 9,97
|
|KRDMD
|9,70
|3.335.024.771
|% 4,30
|
|YKBNK
|3,57
|1.214.089.589
|% 0,56
|
|EKGYO
|2,40
|654.441.348
|% 0,84
|
|ODAS
|1,67
|452.342.518
|% 1,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,4918
|13,5024
|% -2,14
|
|Euro
|15,1893
|15,2668
|% -2,01
|
|Sterlin
|17,8021
|17,8914
|% -2,38
|
|Frank
|14,5297
|14,6172
|% -2,15
|
|Riyal
|3,5856
|3,6036
|% -2,21
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.785
|1.786
|6,36
|
|Altın Gr.
|774
|774
|-15,62
|
|Cumhuriyet
|5.173
|5.251
|-51,00
|
|Tam
|5.153
|5.284
|-45,55
|
|Yarım
|2.491
|2.556
|-22,04
|
|Çeyrek
|1.249
|1.278
|-11,02
|
|Gümüş.Ons
|22,50
|22,54
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|9,76
|9,77
|-0,17
|
|B. Petrol
|75,28
|75,28
|2,20
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59HEDEF
Yüzde 9.88 oranında artışla 4.45 lira fiyatla işlem gören hissede 10, 106, 025 adet işlem
-
17:57ESCOM
Yüzde 6.12 oranında artışla 6.59 lira fiyatla işlem gören hissede 5, 994, 232 adet işlem
-
17:54XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 49, 59 artarak (% 2.91 ) 1, 754
-
17:54
Tavandan işlem gören hisse senedleri : RNPOL, AKCNS, HEDEF, INTEM, PCILT, ISBIR, PKENT, QNBFL, BASCM, PEKGY
-
17:54
Tabandan işlem gören hisse senetleri : MEGAP, MEGAP, KLGYO, ORMA, DOBUR