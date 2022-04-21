***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
21.04.2022 18:30
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )
Yönetime İlişkin Bilgiler
Yönetimde Söz Sahibi Olan Personel
Adı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler
HAKAN HAMDİ BULGURLU Genel Müdür İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Yönetim Kurulu Üyelikleri, Ardutch B.V. CEO
ÖZKAN ÇİMEN Genel Müdür Yardımcısı-Finansman ve Mali İşler, Kurumsal Yönetim Komite Üyesi İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Finansman ve Kurumsal Risk Direktörü
NİHAT BAYİZ Genel Müdür Yardımcısı-Üretim ve Teknoloji İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Ar-Ge Direktörü Arçelik Üretim ve Teknoloji A.Ş. Şirket Müdürü
CEMAL CAN DİNÇER Genel Müdür Yardımcısı-Ticari-Türkiye ve Pakistan İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Arçelik Pazarlama A.Ş. Genel Müdürü
MEHMET RAGIP BALCIOĞLU Genel Müdür Yardımcısı-Ticari-Avrupa, Ortadoğu ve Kuzey Afrika İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
AKIN GARZANLI Genel Müdür Yardımcısı-Pazarlama İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Global Satış Sonrası Hizmetler Direktörü Global Marka ve Pazarlama İletişimi Direktörü
UTKU BARIŞ PAZAR Genel Müdür Yardımcısı-Strateji ve Dijital İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli Stratejik Planlama Direktörü
HASİBE TOYGAN PULAT Genel Müdür Yardımcısı-İnsan Kaynakları İşletme ve Yönetim Meslek Profesyoneli
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1022773
BIST
18:052.557
En Yüksek
|Değişim
|: 1,22%
|| 30,88
|Açılış
|: 2.532
|
|Önceki Kapanış
|: 2.526
|
2.562
En Düşük
2.531
18:0514,7098
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0385
|Açılış
|: 14,7000
|
|Önceki Kapanış
|: 14,6820
|
14,7444
En Düşük
14,6564
18:0515,9611
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0292
|Açılış
|: 15,9950
|
|Önceki Kapanış
|: 15,9100
|
16,0718
En Düşük
15,8826
18:05917,33
En Yüksek
|Değişim
|: -0,65%
|| -6,04
|Açılış
|: 917,33
|
|Önceki Kapanış
|: 923,38
|
924,21
En Düşük
915,02
BIST En Aktif Hisseler18:05
|BMSCH
|8,03
|62.370.116
|% 10,00
|
|SMART
|6,27
|23.466.692
|% 10,00
|
|IHAAS
|19,25
|12.718.624
|% 10,00
|
|DAGHL
|23,32
|9.377.420
|% 10,00
|
|NETAS
|19,48
|108.065.793
|% 9,99
|
|MEPET
|3,37
|8.184.527
|% -7,42
|
|HUNER
|3,20
|176.083.873
|% -5,04
|
|MMCAS
|3,16
|914.347
|% -4,53
|
|MARKA
|3,20
|2.001.985
|% -4,48
|
|BRYAT
|399,70
|104.081.030
|% -4,47
|
|ENJSA
|15,23
|408.283.519
|% -2,37
|
|BASGZ
|17,99
|229.163.433
|% 3,39
|
|SMRTG
|17,22
|211.805.607
|% -1,54
|
|CONSE
|4,38
|199.327.405
|% -0,23
|
|KONTR
|152,80
|197.947.878
|% 3,24
|
|MOBTL
|1,78
|124.596.804
|% 0,00
|
|HUNER
|3,20
|176.083.873
|% -5,04
|
|CONSE
|4,38
|199.327.405
|% -0,23
|
|PEKGY
|1,24
|40.500.262
|% 5,08
|
|ENJSA
|15,23
|408.283.519
|% -2,37
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|14,7008
|14,7098
|% 0,26
|
|Euro
|15,9421
|15,9611
|% 0,18
|
|Sterlin
|19,1282
|19,2241
|% 0,07
|
|Frank
|15,3667
|15,4592
|% -0,25
|
|Riyal
|3,9106
|3,9303
|% 0,28
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.941
|1.941
|-16,96
|
|Altın Gr.
|917
|917
|-6,04
|
|Cumhuriyet
|6.107
|6.199
|0,00
|
|Tam
|6.079
|6.230
|0,65
|
|Yarım
|2.938
|3.014
|0,31
|
|Çeyrek
|1.474
|1.507
|0,16
|
|Gümüş.Ons
|24,50
|24,52
|-0,70
|
|Gümüş Gr.
|11,56
|11,58
|-0,31
|
|B. Petrol
|109
|109
|2,11
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:59INVEO
Yüzde 7.12 oranında artışla 34.60 lira fiyatla işlem gören hissede 3, 588, 954 adet işlem
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 34, 62 artarak (% 1.52 ) 2, 310
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : TDGYO, DAGHL, SMART, CRFSA, BMSCH, NETAS, TRCAS, IHAAS
-
17:57
PAGYO, DAGHL, TUCLK değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:57
ODAS, AVGYO, MMCAS değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında