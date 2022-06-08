***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu









***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeSürdürülebilirlik RaporuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiAçıklamalarArçelik A.Ş.'nin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren Arçelik 2021 Sürdürülebilirlik Raporu ve Yeşil Tahvil Etki ve Alokasyon Raporu şirketimiz kurumsal internet sitesi olan www.arcelikglobal.com'da kamuya açıklanmıştır.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035642BIST