***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu
08.06.2022 10:08
***ARCLK*** ARÇELİK A.Ş.( Sürdürülebilirlik Raporu )
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Sürdürülebilirlik Raporu
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Açıklamalar
Arçelik A.Ş.'nin sürdürülebilirlik konusundaki uygulamaları ve performansı hakkında bilgiler içeren Arçelik 2021 Sürdürülebilirlik Raporu ve Yeşil Tahvil Etki ve Alokasyon Raporu şirketimiz kurumsal internet sitesi olan www.arcelikglobal.com'da kamuya açıklanmıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1035642
BIST
11:242.658
En Yüksek
|Değişim
|: 0,39%
|| 10,24
|Açılış
|: 2.659
|
|Önceki Kapanış
|: 2.648
|
2.685
En Düşük
2.646
11:2417,1078
En Yüksek
|Değişim
|: 2,11%
|| 0,3536
|Açılış
|: 17,1300
|
|Önceki Kapanış
|: 16,8000
|
17,1089
En Düşük
16,7519
11:2418,3512
En Yüksek
|Değişim
|: 2,10%
|| 0,3779
|Açılış
|: 18,2900
|
|Önceki Kapanış
|: 17,9250
|
18,3555
En Düşük
17,8912
11:241.016,23
En Yüksek
|Değişim
|: 1,84%
|| 18,41
|Açılış
|: 1.016,32
|
|Önceki Kapanış
|: 997,83
|
1.018,03
En Düşük
997,20
BIST En Aktif Hisseler11:24
|EMKEL
|2,61
|24.857.612
|% 9,66
|
|FONET
|11,99
|29.713.600
|% 8,41
|
|TGSAS
|15,20
|35.283.049
|% 6,15
|
|PGSUS
|167,20
|253.163.031
|% 5,89
|
|ULUUN
|21,76
|180.932.157
|% 5,63
|
|DAGHL
|29,98
|600.889
|% -8,09
|
|BRMEN
|1,76
|54.101
|% -6,88
|
|RALYH
|11,97
|32.756.811
|% -6,85
|
|RYGYO
|4,63
|46.522.308
|% -6,46
|
|TETMT
|247,30
|11.701.476
|% -5,93
|
|THYAO
|49,52
|2.260.656.417
|% 2,19
|
|SISE
|23,26
|1.275.160.361
|% 0,78
|
|KRDMD
|15,47
|938.804.232
|% 2,31
|
|EREGL
|35,24
|849.681.159
|% 1,56
|
|SAHOL
|21,16
|730.553.494
|% -0,09
|
|SEGYO
|1,27
|239.104.902
|% 4,96
|
|EKGYO
|2,87
|315.155.231
|% 1,06
|
|DOHOL
|4,20
|412.065.556
|% -1,18
|
|ODAS
|3,05
|233.822.854
|% 1,67
|
|YKBNK
|4,85
|363.068.969
|% -0,61
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,0891
|17,1078
|% 2,11
|
|Euro
|18,3150
|18,3512
|% 2,10
|
|Sterlin
|21,3790
|21,4863
|% 1,67
|
|Frank
|17,4375
|17,5425
|% 1,64
|
|Riyal
|4,5436
|4,5664
|% 2,03
|
|11:24
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.847
|1.848
|-4,78
|
|Altın Gr.
|1.016
|1.016
|18,08
|
|Cumhuriyet
|6.652
|6.752
|91,00
|
|Tam
|6.620
|6.784
|92,93
|
|Yarım
|3.199
|3.282
|44,95
|
|Çeyrek
|1.605
|1.641
|22,47
|
|Gümüş.Ons
|21,99
|22,02
|-0,22
|
|Gümüş Gr.
|12,10
|12,12
|0,13
|
|B. Petrol
|121
|121
|0,23
|
Seans Raporu
11:24
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11:38TUKAS
Yüzde 4.68 oranında artışla 12.53 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 326, 216 adet işlem
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11:37GESAN
Yüzde 4.58 oranında artışla 31.96 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 077, 981 adet işlem
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11:36XU100
Endeks 2, 654 puanda işlem görerek önceki kapanışının % 0, 24 üstünde . İşlem hacmi 16, 623.00 milyon TL de
-
11:35SEGYO
Yüzde 5.79 oranında artışla 1.28 lira fiyatla işlem gören hissede 185, 261, 356 adet işlem
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11:33FONET
Yüzde 7.96 oranında artışla 11.94 lira fiyatla işlem gören hissede 2, 491, 365 adet işlem