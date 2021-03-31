***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıEREN Bağımsız Denetim A.Ş. (Member Fırm Of Grant Thornton Global Lımıted)Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2021-31.12.2021Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 31.03.2021 tarihinde yapılan toplantısında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimizin 2021 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Denetlemeden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu EREN Bağımsız Denetim A.Ş.'nin (Member Fırm Of Grant Thornton Global Lımıted) seçilmesi ile ilgili teklifin ilk Olağan Genel Kurul toplantısında ortakların onayına sunulmasına, katılanların oybirliğiyle karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/922313BIST