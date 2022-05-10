***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bağımsız Denetim Kuruluşunun Belirlenmesi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeBağımsız Denetim Kuruluşunun BelirlenmesiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi31.03.2022Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiBağımsız Denetim Kuruluşunun UnvanıDeneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.Hangi Faaliyet Dönemi İçin Seçildiği01.01.2022 - 31.12.2022Seçildiği Genel Kurul Toplantısı TarihiTescil TarihiTescile İlişkin Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi Tarih ve No.suAçıklamalarYönetim Kurulumuzun 31.03.2022 tarihinde aldığı karara istinaden yapılan KAP açıklamasında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimizin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Denetlemeden Sorumlu Komite'nin görüşü alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu "EREN Bağımsız Denetim A.Ş."'nin seçilmesine karar verilmişti.Yönetim Kurulumuzun 10.05.2022 tarihli toplantısında Sermaye Piyasası mevzuatı çerçevesinde, Şirketimizin 2022 yılı faaliyet ve hesaplarının incelenmesi hususunda Denetlemeden Sorumlu Komite'nin görüşü de alınarak Bağımsız Denetim Kuruluşu "Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş." ile yıllık denetimin yapılması için karar alınmış ve anlaşma sağlanmıştır. Deneyim Bağımsız Denetim ve Danışmanlık A.Ş.'nin bağımsız denetçi olarak seçilmesi hususu şirketimizin yapılacak olan ilk olağan genel kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1028931BIST