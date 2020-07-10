***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası
10.07.2020 20:25
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Bilgilendirme Politikası )
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Türkçe
Bilgilendirme Politikası
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Hayır (No)
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Hayır (No)
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Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca şirketimizin bilgilendirme politikasının Ek'de yer aldığı şekilde belirlenmesine ve bu politikanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin www.ardbilisim.com.tr adresli kurumsal web sitesinde yayınlanmasına ve genel kurulda pay sahiplerine bilgi verilmesine
Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859124
BIST
18:05114.809
En Yüksek
|Değişim
|: -0,85%
|| -985,03
|Açılış
|: 115.451
|
|Önceki Kapanış
|: 115.794
|
115.451
En Düşük
112.829
18:056,8682
En Yüksek
|Değişim
|: 0,10%
|| 0,0071
|Açılış
|: 6,9050
|
|Önceki Kapanış
|: 6,8990
|
6,8686
En Düşük
6,8515
18:057,7660
En Yüksek
|Değişim
|: 0,22%
|| 0,0168
|Açılış
|: 7,7850
|
|Önceki Kapanış
|: 7,7900
|
7,7799
En Düşük
7,7277
18:05396,78
En Yüksek
|Değişim
|: -0,29%
|| -1,17
|Açılış
|: 396,78
|
|Önceki Kapanış
|: 397,95
|
399,77
En Düşük
396,06
BIST En Aktif Hisseler
|BURVA
|28,62
|16.684.203
|% 9,99
|
|BFREN
|376,80
|52.702.754
|% 9,98
|
|SILVR
|4,19
|33.752.316
|% 9,97
|
|PKENT
|276,80
|2.233.776
|% 9,97
|
|LUKSK
|21,86
|2.353.496
|% 9,90
|
|LIDFA
|3,24
|21.089.544
|% -10,00
|
|TSPOR
|6,24
|9.389.877
|% -9,96
|
|VKFYO
|5,67
|6.825.223
|% -9,86
|
|TURGG
|55,15
|19.635.845
|% -9,66
|
|PEKGY
|8,70
|62.507.873
|% -9,56
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|GARAN
|7,81
|1.336.837.966
|% -1,26
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|SISE
|6,12
|1.244.419.539
|% -4,08
|
|THYAO
|11,83
|1.186.723.117
|% 2,42
|
|EKGYO
|2,16
|2.369.100.433
|% 0,00
|
|IHLGM
|1,65
|488.114.528
|% -1,79
|
|ODAS
|2,69
|783.905.892
|% 2,28
|
|TRKCM
|4,51
|1.286.875.474
|% -2,59
|
|KRDMD
|3,03
|800.692.435
|% -1,94
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,6461
|8,6894
|% 0,23
|
|Frank
|7,2634
|7,3072
|% -0,11
|
|Riyal
|1,8247
|1,8338
|% 0,02
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.799
|1.800
|-3,83
|
|Altın Gr.
|397
|397
|-1,17
|
|Cumhuriyet
|2.580
|2.603
|-1,70
|
|Tam
|2.656
|2.671
|-1,70
|
|Yarım
|1.290
|1.307
|-0,80
|
|Çeyrek
|645
|654
|-0,40
|
|Gümüş.Ons
|18,69
|18,72
|0,01
|
|Gümüş Gr.
|4,12
|4,12
|-0,00
|
|B. Petrol
|43,26
|43,26
|0,91
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