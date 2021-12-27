***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi
27.12.2021 23:27
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )
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Türkçe
Finansal Duran Varlık Edinimi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklamaçılım Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet Konusu
Üretim, Dağıtım, Satış ve Satış Sonrası Destek sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara planlama, yürütme, izleme, tahminleme ve kontrol süreçlerinde Sanal Gerçeklik (VR) platformları, Yapay Zeka (AI) algoritmaları, Büyük Veri İşleme (Big Data) yazılımları gibi teknolojileri de kullanarak uçtan uca ticari ve mobil uygulama yazılımları geliştirmek.
Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi
3.000.000 Türk Lirası
Edinim Yöntemi
Satın Alma (Purchase)
İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih
Ticaret Sicil işlemlerinin tamamlanmasını takiben
Edinme Koşulları
Peşin (Cash)
Vadeli ise Koşulları
-
Edinilen Payların Nominal Tutarı
3.000 adet pay karşılığı 3.000.000,- Türk Lirası
Beher Payın Alış Fiyatı
4.000 Türk Lirası
Toplam Tutar
12.000.000 TÜrk Lirası
Edinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)
100
Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)
100
Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)
100
Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)
4,12
İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)
9,58
Ortaklığın Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu Etkilemesi Beklenmektedir.
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup Doğmadığı
Hayır (No)
Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp Yapılmayacağı
Hayır (No)
Satan/Devreden Kişinin Adı/Ünvanı
Murat DEVELİ
Karşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?
Hayır (No)
Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin Niteliği
Yoktur.
Varsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi
27/12/2021
Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme Yöntemi
Pazarlık Usulü
Değerleme Raporu Düzenlendi mi?
Düzenlenmedi (Not Prepared)
Değerleme Raporu Düzenlenmediyse Nedeni
Finansal duran varlığın değeri "pazarlık usulü" belirlenmiştir.
Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve Numarası
-
Değerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun Unvanı
-
Değerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutar
-
İşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse Gerekçesi
-
Açıklamalar
Şirketimiz, halka arz gelirinden elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin raporumuzda belirtilen "Şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi "başlıklı madde kapsamında, Üretim, Dağıtım, Satış ve Satış Sonrası Destek sekto¨rlerinde faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararası birçok referansı bulunan, firmalarda planlama, yürütme, izleme, tahminleme ve kontrol süreçlerinde uçtan uca ticari ve mobil uygulama yazılımları gelis¸tiren, aynı zamanda Sanal Gerçeklik (VR) platformları, Yapay Zeka (AI) algoritmaları, Büyük Veri İşleme (Big Data) yazılımları ile geliştirmiş olduğu ürünleri ileri teknoloji ile destekleyen, Metaverse dünyasına ise pazara erken girme stratejisi ile mevcut ürünlerini hazırlamakta olan ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknokent bünyesinde yer alan Açılım Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş firmasının %100'ünü satın almıştır.Satın alınan Şirketin ismi AÇILIMSOFT YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş. (www.acilimsoft.com) olarak değiştirilmesi de dahil olmak üzere tüm tescil işlemleri için gerekli tüm başvurular yapılmıştır.
Satış işlemlerine ilişkin bilgiler bağlı ortaklığımız olarak finansal raporlarımıza konsolide olacak şekilde şirketin 3.000.000,00 TL Sermaye ve 3.000 adet hissesini 12.000.000,00.-TL bedel ile 27.12.2021 tarihinde satın alma işlemini gerçekleştirmiştir.
Satın alma işlemlerine ait bedelin 11.051.001,56 TL kısmını "şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi" başlıklı maddeye istinaden halka arz gelirinden, geri kalan tutar ise şirket öz kaynaklarında karşılanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/986498
BIST