***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Duran Varlık Edinimi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeFinansal Duran Varlık EdinimiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi27.12.2021Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiEdinime İlişkin Yönetim Kurulu Karar Tarihi27/12/2021Alıma İlişkin Yönetim Kurulu Kararında Bağımsız Üyelerin Çoğunluğunun Onayı Var mı?EvetEdinilen Finansal Duran Varlığın UnvanıAçılım Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Ticaret A.Ş.Edinilen Finansal Duran Varlığın Faaliyet KonusuÜretim, Dağıtım, Satış ve Satış Sonrası Destek sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara planlama, yürütme, izleme, tahminleme ve kontrol süreçlerinde Sanal Gerçeklik (VR) platformları, Yapay Zeka (AI) algoritmaları, Büyük Veri İşleme (Big Data) yazılımları gibi teknolojileri de kullanarak uçtan uca ticari ve mobil uygulama yazılımları geliştirmek.Edinilen Finansal Duran Varlığın Sermayesi3.000.000 Türk LirasıEdinim YöntemiSatın Alma (Purchase)İşlemin Tamamlandığı/Tamamlanacağı Tarih30.12.2021Edinme KoşullarıPeşin (Cash)Vadeli ise KoşullarıEdinilen Payların Nominal Tutarı3.000 adet pay karşılığı 3.000.000,- Türk LirasıBeher Payın Alış Fiyatı4.000 Türk LirasıToplam Tutar12.000.000 TÜrk LirasıEdinilen Payların Finansal Duran Varlığın Sermayesine Oranı (%)100Edinim Sonrasında Sahip Olunan Payların Finansal Duran Varlık Sermayesine Oranı (%)100Edinimden Sonra Finansal Varlıkta Sahip Olunan Oy Haklarının Oranı (%)100Edinilen Finansal Duran Varlığın Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Finansal Tablosundaki Aktif Toplamına Oranı (%)4,12İşlem Bedelinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Yıllık Finansal Tablolara Göre Oluşan Hasılat Tutarına Oranı (%)9,58Ortaklığın Faaliyetlerine EtkisiOlumlu Etkilemesi Beklenmektedir.Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğünün Doğup DoğmadığıHayır (No)Pay Alım Teklifinde Bulunma Yükümlülüğü Doğuyorsa Muafiyet Başvurusu Yapılıp YapılmayacağıHayır (No)Satan/Devreden Kişinin Adı/ÜnvanıMurat DeveliKarşı Taraf SPK Düzenlemelerine Göre İlişkili Taraf mıdır?Hayır (No)Ortaklığın Satan/Devreden Tarafla İlişkinin NiteliğiYokturVarsa İşleme İlişkin Sözleşme Tarihi27/12/2021Finansal Duran Varlığın Değerinin Belirlenme YöntemiPazarlık UsulüDeğerleme Raporu Düzenlendi mi?Düzenlenmedi (Not Prepared)Değerleme Raporu Düzenlenmediyse NedeniFinansal duran varlığın değeri "pazarlık usulü" belirlenmiştir.Değerleme Raporu Düzenlendiyse Tarih ve NumarasıDeğerleme Raporunu Hazırlayan Değerleme Kuruluşunun UnvanıDeğerleme Raporu Sonucu Bulunan Tutarİşlem Değerleme Raporundaki Sonuçlara Uygun Gerçekleştirilmemişse/Gerçekleştirilmeyecekse GerekçesiAçıklamalarŞirketimiz, halka arz gelirinden elde edilen fonun kullanım yerlerine ilişkin raporumuzda belirtilen "Şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi "başlıklı madde kapsamında, Üretim, Dağıtım, Satış ve Satış Sonrası Destek sekto¨rlerinde faaliyet gösteren, ulusal ve uluslararası birçok referansı bulunan, firmalarda planlama, yürütme, izleme, tahminleme ve kontrol süreçlerinde uçtan uca ticari ve mobil uygulama yazılımları gelis¸tiren, aynı zamanda Sanal Gerçeklik (VR) platformları, Yapay Zeka (AI) algoritmaları, Büyük Veri İşleme (Big Data) yazılımları ile geliştirmiş olduğu ürünleri ileri teknoloji ile destekleyen, Metaverse dünyasına ise pazara erken girme stratejisi ile mevcut ürünlerini hazırlamakta olan ve Yıldız Teknik Üniversitesi Teknokent bünyesinde yer alan Açılım Bilgisayar Sistemleri Sanayi ve Tic. A.Ş firmasının %100'ünü satın aldığını 27.12.2021 tarihli KAP açıklamasında belirtilmişti.Satın alınan Şirketin ismi AÇILIMSOFT YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş. (www.acilimsoft.com) olarak değiştirilmesi ve ilgili pay devirleri 30.12.2021 tarihinde tescil edilerek, ticaret sicil gazetesinde ilan edilmiştir.Satın alma işlemlerine ait bedelin 11.051.001,56 TL kısmını "şirket satın alma fırsatlarının değerlendirilmesi" başlıklı maddeye istinaden halka arz gelirinden, geri kalan tutar ise şirket öz kaynaklarında karşılanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987246BIST