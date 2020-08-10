***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 -19.041 7.442.722 22.397.926 47.821.607 47.821.607Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin DüzeltmelerTransferler22.397.926 -22.397.926 0 0Dönem Karı (Zararı)4.067.266 4.067.266 4.067.266Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)12.694 12.694 12.694Dönem Sonu Bakiyeler18.000.000 -6.347 29.840.648 4.067.266 51.901.567 51.901.567Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 8.498 28.132.753 26.407.760 72.549.011 72.549.011Transferler26.407.760 -26.407.760 0 0Dönem Karı (Zararı)18.597.865 18.597.865 18.597.865Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)88.162 88.162 88.162Sermaye Arttırımı5.875.000 5.875.000 5.875.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30.961.672 30.961.672 30.961.672Dönem Sonu Bakiyeler23.875.000 30.961.672 96.660 54.540.513 18.597.865 128.071.710 128.071.710Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI22.432.681 12.404.129Dönem Karı (Zararı)18.597.865 7.473.783Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)18.597.865 7.473.783Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler2.034.793 2.426.681Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler3.117.044 2.103.228Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-499.224 0Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler-499.224Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler169.460 292.251Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler169.460 144.188Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler148.063Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler488.980 923.333Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler-516.031 -646Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler1.052.578 279.381Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri0 725.571Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri-47.567 -80.973Gerçeğe Uygun Değer Kayıpları (Kazançları) İle İlgili Düzeltmeler0 0Özkaynak Yöntemiyle Değerlenen Yatırımların Dağıtılmamış Karları ile İlgili Düzeltmeler0 0Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler446.558 -892.131Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler0 0Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.688.025İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler1.887.844 2.510.868Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-17.284.757 8.659.743İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-17.284.757 8.659.743Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler0 0Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Varlıklardaki Azalış (Artış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler105.896 332.043Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler19.948.849 -6.098.353İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)19.948.849 -6.098.353Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)165.351 -24.819Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış) İle İlgili Düzeltmeler0 0Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler9.838 -34.143İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)9.838 -34.143İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.057.333 -323.603Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.265.850 -286.103Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)208.517 -37.500Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları22.520.502 12.411.332Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-4.132Vergi İadeleri (Ödemeleri)-87.821 -3.071YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-37.875.766 -11.132.061Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.696 72.313Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.696 72.313Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-37.877.462 -11.204.374Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-4.953.443 -177.389Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-32.924.019 -11.026.985Verilen Nakit Avans ve Borçlar0 0Verilen Nakit Avans ve Borçlardan Geri Ödemeler0 0FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI37.867.229 -812.139Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri38.356.250 0Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri38.356.250İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Almasıyla İlgili Nakit Çıkışları0 0İşletmenin Kendi Paylarını ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçlarını Satmasından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri0 0Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları1.450.607 -533.354Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları1.450.607 -533.354Ödenen Faiz-936.081 -279.431Alınan Faiz516.031 646Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.519.578YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.424.144 459.929NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)22.424.144 459.929DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.744.656 145.305DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ24.168.800 605.234Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.06.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 24.168.800 1.744.656Ticari Alacaklar60.328.513 40.856.507İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar5 0 3.292.634İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 60.328.513 37.563.873Diğer Alacaklar2.000 2.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.000 2.000Stoklar7 174.914 280.810Peşin Ödenmiş Giderler8 696.244 0Diğer Dönen Varlıklar15 669.142 102.719ARA TOPLAM86.039.613 42.986.692TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR86.039.613 42.986.692DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 26.200 26.200Maddi Duran Varlıklar10 6.815.480 2.450.147Kullanım Hakkı Varlıkları12 42.554 135.080Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 71.185.470 40.792.080TOPLAM DURAN VARLIKLAR78.069.704 43.403.507TOPLAM VARLIKLAR164.109.317 86.390.199KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 4.630.922 7.436.505Ticari Borçlar5 23.073.676 3.172.394İlişkili Taraflara Ticari Borçlar0 84.851İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar23.073.676 3.087.543Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar15 453.634 288.283Diğer Borçlar6 44.597 34.759İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar44.597 34.759Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 197.171 1.020Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 13.449 3.182Kısa Vadeli Karşılıklar262.021 199.684Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar15 262.021 199.684Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler12.365 0ARA TOPLAM28.687.835 11.135.827TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.687.835 11.135.827UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar6.421.265 2.141.103İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 6.421.265 2.141.103Uzun Vadeli Karşılıklar146.573 152.478Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar15 146.573 152.478Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 781.934 411.780TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER7.349.772 2.705.361TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER36.037.607 13.841.188ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar128.071.710 72.549.011Ödenmiş Sermaye17 23.875.000 18.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)17 30.961.672 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)96.660 8.498Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)96.660 8.498Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)96.660 8.498Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları54.540.513 28.132.753Net Dönem Karı veya Zararı18.597.865 26.407.760TOPLAM ÖZKAYNAKLAR128.071.710 72.549.011TOPLAM KAYNAKLAR164.109.317 86.390.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.06.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.04.2020 - 30.06.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.04.2019 - 30.06.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 44.884.750 15.009.364 31.018.811 9.321.292Satışların Maliyeti18 -23.212.237 -2.682.319 -18.572.105 -1.232.691TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)21.672.513 12.327.045 12.446.706 8.088.601BRÜT KAR (ZARAR)21.672.513 12.327.045 12.446.706 8.088.601Genel Yönetim Giderleri19 -1.865.116 -840.094 -943.426 -476.828Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -2.195.490 -1.234.417 -1.285.015 -552.000Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 3.207.364 1.795.286 2.339.670 89.014Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -1.574.576 -5.161.262 -7.083 -4.528.726ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)19.244.695 6.886.558 12.550.852 2.620.061FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)19.244.695 6.886.558 12.550.852 2.620.061Finansman Gelirleri21 524.156 646 332.221 646Finansman Giderleri21 -724.428 -305.552 -535.355 -242.996SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)19.044.423 6.581.652 12.347.718 2.377.711Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-446.558 892.131 -495.824 1.028.806Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -101.270 -15.820 -96.059 -12.749Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 -345.288 907.951 -399.765 1.041.555SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)18.597.865 7.473.783 11.851.894 3.406.517DÖNEM KARI (ZARARI)18.597.865 7.473.783 11.851.894 3.406.517Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları18.597.865 7.473.783 11.851.894 3.406.517Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 24 0,94000000 0,42000000 0,50000000 0,19000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar88.162 10.661 68.894 -2.033Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)113.028 13.668 88.325 -2.606Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-24.866 -3.007 -19.431 573Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-24.866 -3.007 -19.431 573Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)88.162 10.661 68.894 -2.033TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)18.686.027 7.484.444 11.920.788 3.404.484Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 11.920.788 3.404.484http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/867538BIST