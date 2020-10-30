***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Pay İhraç Primleri / İskontoları Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Birikmiş KarlarYeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıÖnceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 0 -19.041 0 7.442.722 22.397.926 47.821.607 47.821.607Transferler22.397.926 -22.397.926 0 0Dönem Karı (Zararı)4.067.266 4.067.266 4.067.266Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)72.549.011 72.549.011Transferler1.340.006 25.067.754 -26.407.760 0 0Dönem Karı (Zararı)28.992.990 28.992.990 28.992.990Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)72.017 72.017 72.017Sermaye Arttırımı5.875.000 5.875.000 5.875.000Kar Payları-1.550.000 -1.550.000 -1.550.000Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30.961.672 30.961.672 30.961.672Dönem Sonu Bakiyeler23.875.000 30.961.672 80.515 1.340.006 51.650.507 28.992.990 136.900.690 136.900.690Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI25.734.429 13.753.500Dönem Karı (Zararı)28.992.990 11.204.146Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)28.992.990 11.204.146Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler4.831.810 4.784.098Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10,11 5.261.293 3.340.748Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler-2.141.711Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -453.686Diğer Değer Düşüklükleri (İptalleri) ile İlgili Düzeltmeler-1.688.025Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler172.126 301.134Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler14 172.126 153.071Dava ve/veya Ceza Karşılıkları (İptali) ile İlgili Düzeltmeler148.063Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler1.093.544 1.215.811Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler20 -703.705 -5.214Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler20 905.366 576.477Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri725.521Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri891.883 -80.973Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler22 446.558 -73.595İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-7.979.242 -2.210.911Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-23.933.364 -23.933.364 3.968.873Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-165.200İlişkili Olmayan Taraflardan Faaliyetlerle İlgili Diğer Alacaklardaki Azalış (Artış)-165.200Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-1.946.905 254.682Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler18.595.117 -3.780.040İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)18.595.117 -3.780.040Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)245.842 -18.022Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler133.455 73.580İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)133.455 73.580İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-1.073.387 -2.544.784Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.080.275 -2.521.457Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)6.888 -23.327Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları25.845.558 13.777.333Diğer Karşılıklara İlişkin Ödemeler-7.714Vergi İadeleri (Ödemeleri)-111.129 -16.119YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-7.488.805 -12.712.617Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri1.695 119.771Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10,11 1.695 119.771Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-45.673.194 -12.261.125Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -5.052.989 -177.388Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10,11 -40.620.205 -12.083.737Ödenen Faiz-877.261 -576.477Alınan Faiz703.705 5.214Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)38.356.250FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-2.519.816 531.210Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri549.762 531.210Kredilerden Nakit Girişleri549.762 531.210Ödenen Temettüler-1.550.000Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.519.578YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.725.808 1.572.093NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)15.725.808 1.572.093DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ1.744.656 145.305DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ17.470.464 1.717.398Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2020 Önceki Dönem 31.12.2019Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 17.470.464 1.744.656Ticari Alacaklar66.931.582 40.856.507İlişkili Taraflardan Ticari Alacaklar21 0 3.292.634İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 66.931.582 37.563.873Diğer Alacaklar2.000 2.000İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 2.000 2.000Stoklar7 2.227.715 280.810Peşin Ödenmiş Giderler8 288.796 0Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar111.129 0Diğer Dönen Varlıklar803.195 102.719ARA TOPLAM87.834.881 42.986.692TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR87.834.881 42.986.692DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 26.200 26.200Maddi Duran Varlıklar10 6.489.226 2.450.147Kullanım Hakkı Varlıkları0 135.080Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 77.163.205 40.792.080TOPLAM DURAN VARLIKLAR83.678.631 43.403.507TOPLAM VARLIKLAR171.513.512 86.390.199KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 4.662.947 7.436.505Ticari Borçlar22.659.394 3.172.394İlişkili Taraflara Ticari Borçlar21 0 84.851İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 22.659.394 3.087.543Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar13 534.125 288.283Diğer Borçlar168.214 34.759İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 168.214 34.759Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 0 1.020Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü22 0 3.182Kısa Vadeli Karşılıklar269.705 199.684Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 269.705 199.684Diğer Kısa Vadeli Yükümlülükler16 10.026 0ARA TOPLAM28.304.411 11.135.827TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER28.304.411 11.135.827UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar5.509.453 2.141.103İlişkili Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar4 5.509.453 2.141.103Uzun Vadeli Karşılıklar162.254 152.478Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 162.254 152.478Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü22 636.704 411.780TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER6.308.411 2.705.361TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER34.612.822 13.841.188ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar136.900.690 72.549.011Ödenmiş Sermaye16 23.875.000 18.000.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30.961.672 0Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)80.515 8.498Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)80.515 8.498Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)80.515 8.498Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.340.006 0Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları51.650.507 28.132.753Net Dönem Karı veya Zararı28.992.990 26.407.760TOPLAM ÖZKAYNAKLAR136.900.690 72.549.011TOPLAM KAYNAKLAR171.513.512 86.390.199Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 01.01.2019 - 30.09.2019 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2019 - 30.09.2019Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat17 61.346.413 18.913.745 16.461.663 3.904.381Satışların Maliyeti17 -26.358.145 -4.604.684 -3.145.908 -1.922.365TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)34.988.268 14.309.061 13.315.755 1.982.016BRÜT KAR (ZARAR)34.988.268 14.309.061 13.315.755 1.982.016Genel Yönetim Giderleri18 -3.265.673 -1.398.913 -1.400.557 -558.819Araştırma ve Geliştirme Giderleri18 -3.557.503 -2.459.202 -1.362.013 -1.224.785Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirlerden Diğer Giderler19 -1.574.852 -1.352.455 -276 3.808.807ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)30.737.082 11.732.139 11.492.387 4.845.581Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler95.215 0 95.215 0FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)30.832.297 11.732.139 11.587.602 4.845.581Finansman Gelirleri20 745.756 5.214 221.600 4.568Finansman Giderleri20 -2.347.988 -606.802 -1.623.560 -301.250SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)29.230.065 11.130.551 10.185.642 4.548.899Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri-237.075 73.595 209.483 -818.536Dönem Vergi (Gideri) Geliri22 -32.463 -25.135 68.807 -9.315Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri22 -204.612 98.730 140.676 -809.221SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)28.992.990 11.204.146 10.395.125 3.730.363DÖNEM KARI (ZARARI)28.992.990 11.204.146 10.395.125 3.730.363Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları28.992.990 11.204.146 10.395.125 3.730.363Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar) 23 1,37000000 0,62000000 0,43000000 0,21000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar72.017 22.854 -16.145 10.160Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)92.329 29.300 -20.699 13.026Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-20.312 -6.446 4.554 -2.866Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-20.312 -6.446 4.554 -2.866Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)72.017 22.854 -16.145 10.160TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)29.065.007 11.227.000 10.378.980 3.740.523Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları29.065.007 11.227.000 10.378.980 3.740.523http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/885156BIST