***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Finansal Rapor )Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot ReferansıÖzkaynaklarAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar Kontrol Gücü Olmayan PaylarÖdenmiş Sermaye Sermaye Düzeltme Farkları Birleşme Denkleştirme Hesabı Pay Sahiplerinin İlave Sermaye Katkıları Sermaye Avansı Geri Alınmış Paylar Karşılıklı İştirak Sermaye Düzeltmesi Pay İhraç Primleri / İskontoları Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi Kontrol Gücü Olmayan Paylara İlişkin Satış Opsiyon Değerleme Fonu Pay Bazlı Ödemeler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler veya Giderler Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler Diğer Özkaynak Payları Diğer Yedekler Ödenen Kar Payı Avansları (Net) Birikmiş KarlarÖzkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yatırımlardan Kaynaklanan Kazançlar (Kayıplar) Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç / Kayıpları Kredi Riskindeki Değişikliğe Bağlı Kazançlar (Kayıplar) Özkaynağa Dayalı Finansal Araçlara Yapılan Yatırımlara İlişkin Finansal Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılmayacak Paylar Yabancı Para Çevrim Farkları Diğer Kazanç / Kayıplar Yabancı Para Çevrim Farkları Riskten Korunma Kazanç / Kayıpları Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç / Kayıpları Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Özkaynak Yöntemi ile Değerlenen Yatırımların Diğer Kapsamlı Gelirinden Kar/Zararda Sınıflandırılacak Paylar Diğer Kazanç / Kayıplar Geçmiş Yıllar Kar / Zararları Net Dönem Karı ZararıMaddi Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Maddi Olmayan Duran Varlık Yeniden Değerleme Artışları/Azalışları Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları/Kayıpları Diğer Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazanç/Kayıpları Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Yurtdışındaki İşletmeye İlişkin Yatırım Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Diğer Riskten Korunma Kazançları (Kayıpları) Satılmaya Hazır Finansal Varlıkların Yeniden Değerleme ve/veya Sınıflandırma Kazançları (Kayıpları) Gerçeğe Uygun Değer Farkı Diğer Kapsamlı Gelire Yansıtılan Finansal Varlıklardan Kazançlar (Kayıplar) Diğer Yeniden Değerleme ve Sınıflandırma Kazanç/KayıplarıÖnceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler18.000.000 8.498 28.132.753 26.407.760 72.549.011 72.549.011Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler1.340.006 25.067.754 -26.407.760 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)28.992.990 28.992.990 28.992.990Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)72.017 72.017 72.017Sermaye Arttırımı5.875.000 5.875.000 5.875.000Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları-1.550.000 -1.550.000 -1.550.000Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)30.961.672 30.961.672 30.961.672Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler23.875.000 30.961.672 80.515 1.340.006 51.650.507 28.992.990 136.900.690 136.900.690Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021Özkaynaklar Değişim TablosuÖzkaynaklar Değişim TablosuDönem Başı Bakiyeler23.875.000 30.961.672 24.532 1.340.006 51.650.507 65.669.260 173.520.977 173.520.977Muhasebe Politikalarındaki Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Zorunlu Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Muhasebe Politikalarındaki Gönüllü Değişikliklere İlişkin Düzeltmeler0 0Hatalara İlişkin Düzeltmeler0 0Diğer Düzeltmeler0 0Düzeltmelerden Sonraki Tutar0 0Transferler65.669.260 -65.669.260 0 0Toplam Kapsamlı Gelir (Gider)0 0Dönem Karı (Zararı)96.985.257 96.985.257 96.985.257Diğer Kapsamlı Gelir (Gider)96.087 96.087 96.087Sermaye Arttırımı0 0Sermaye Azaltımı0 0Sermaye Avansı0 0Birleşme/Bölünme/Tasfiye Etkisi0 0Ortak Kontrole Tabi Teşebbüs veya İşletmeleri İçeren Birleşmelerin Etkisi0 0Dönemde Ödenen Kar Payı Avansları0 0Kar Payları0 0Kar Payı Hariç Pay Sahiplerine Yapılan Diğer Ödemeler0 0Payların Geri Alım İşlemleri Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Pay Bazlı İşlemler Nedeniyle Meydana Gelen Artış (Azalış)0 0Bağlı Ortaklık Edinimi veya Elden Çıkarılması0 0Bağlı Ortaklıklarda Kontrol Kaybı ile Sonuçlanmayan Pay Oranı Değişikliklerine Bağlı Artış/Azalış0 0Kontrol Gücü Olmayan Pay Sahipleriyle Yapılan İşlemler0 0Pay Sahiplerinin Diğer Katkıları0 0Nakit Akış Riskinden Korunma Kazançları (Kayıpları) Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Opsiyonların Zaman Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Forward Sözleşmesinin Forward Bileşeninin Değerindeki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Yabancı Para Alım Satım Marjlarındaki Değişiklikler Kaleminden Çıkarılan ve Finansal Olmayan Varlığın (Yükümlülüğün) veya Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Muhasebesi Uygulanan Kesin Taahhüdün Başlangıç Maliyetine veya Defter Değerine Dahil Edilen Tutar0 0Diğer Değişiklikler Nedeni İle Artış (Azalış)0 0Dönem Sonu Bakiyeler23.875.000 0 0 0 0 0 0 30.961.672 0 0 0 0 0 0 120.619 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.340.006 0 0 0 117.319.767 96.985.257 0 270.602.321 0 270.602.321Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020Nakit Akış Tablosu (Dolaylı Yöntem)İŞLETME FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI67.400.584 25.734.429Dönem Karı (Zararı)96.985.257 28.992.990Sürdürülen Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)96.985.257 28.992.990Durdurulan Faaliyetlerden Dönem Karı (Zararı)0 0Dönem Net Karı (Zararı) Mutabakatı İle İlgili Düzeltmeler6.550.218 4.831.810Amortisman ve İtfa Gideri İle İlgili Düzeltmeler10 8.645.750 5.261.293Değer Düşüklüğü (İptali) İle İlgili Düzeltmeler5 -984.324 -453.686Alacaklarda Değer Düşüklüğü (İptali) ile İlgili Düzeltmeler5 -984.324 -453.686Karşılıklar İle İlgili Düzeltmeler186.279 172.126Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar (İptali) ile İlgili Düzeltmeler15 186.279 172.126Faiz (Gelirleri) ve Giderleri İle İlgili Düzeltmeler-931.357 1.093.544Faiz Gelirleri ile İlgili Düzeltmeler24 -1.755.498 -703.705Faiz Giderleri ile İlgili Düzeltmeler24 1.280.005 905.366Vadeli Alımlardan Kaynaklanan Ertelenmiş Finansman Gideri891.883Vadeli Satışlardan Kaynaklanan Kazanılmamış Finansman Geliri23 -455.864Vergi (Geliri) Gideri İle İlgili Düzeltmeler26 -324.279 446.558Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) İle İlgili Düzeltmeler-41.851 0Maddi Duran Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Kayıplar (Kazançlar) ile İlgili Düzeltmeler-41.851Kar (Zarar) Mutabakatı İle İlgili Diğer Düzeltmeler-1.688.025İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Değişimler-36.007.768 -7.979.242Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış) ile İlgili Düzeltmeler-33.583.232 -23.933.364İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklardaki Azalış (Artış)-33.583.232 -23.933.364Stoklardaki Azalışlar (Artışlar) İle İlgili Düzeltmeler-3.462.484 -1.946.905Ticari Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler-577.543 18.595.117İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlardaki Artış (Azalış)-577.543 18.595.117Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlardaki Artış (Azalış)250.637 245.842Faaliyetler ile İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler50.866 133.455İlişkili Olmayan Taraflara Faaliyetlerle İlgili Diğer Borçlardaki Artış (Azalış)50.866 133.455İşletme Sermayesinde Gerçekleşen Diğer Artış (Azalış) ile İlgili Düzeltmeler1.313.988 -1.073.387Faaliyetlerle İlgili Diğer Varlıklardaki Azalış (Artış)-1.583.977 -1.080.275Faaliyetlerle İlgili Diğer Yükümlülüklerdeki Artış (Azalış)2.897.965 6.888Faaliyetlerden Elde Edilen Nakit Akışları67.527.707 25.845.558Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Karşılıklar Kapsamında Yapılan Ödemeler-12.757Vergi İadeleri (Ödemeleri)-114.366 -111.129YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI-35.822.131 -45.671.499Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 273.000 1.695Maddi Duran Varlıkların Satışından Kaynaklanan Nakit Girişleri10 273.000 1.695Maddi ve Maddi Olmayan Duran Varlıkların Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları-36.095.131 -45.673.194Maddi Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları10 -724.064 -5.052.989Maddi Olmayan Duran Varlık Alımından Kaynaklanan Nakit Çıkışları11 -35.371.067 -40.620.205FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN NAKİT AKIŞLARI-1.341.049 35.662.878Pay ve Diğer Özkaynağa Dayalı Araçların İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri0 38.356.250Pay İhracından Kaynaklanan Nakit Girişleri38.356.250Borçlanmadan Kaynaklanan Nakit Girişleri549.762Kredilerden Nakit Girişleri549.762Borç Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.772.706Kredi Geri Ödemelerine İlişkin Nakit Çıkışları-1.772.706Ödenen Temettüler-1.550.000Ödenen Faiz-1.323.841 -877.261Alınan Faiz1.755.498 703.705Diğer Nakit Girişleri (Çıkışları)-1.519.578YABANCI PARA ÇEVRİM FARKLARININ ETKİSİNDEN ÖNCE NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.237.404 15.725.808NAKİT VE NAKİT BENZERLERİNDEKİ NET ARTIŞ (AZALIŞ)30.237.404 15.725.808DÖNEM BAŞI NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ27.282.062 1.744.656DÖNEM SONU NAKİT VE NAKİT BENZERLERİ57.519.466 17.470.464Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 30.09.2021 Önceki Dönem 31.12.2020Finansal Durum Tablosu (Bilanço)VarlıklarDÖNEN VARLIKLARNakit ve Nakit Benzerleri3 57.519.466 27.282.062Ticari Alacaklar97.118.301 62.550.745İlişkili Olmayan Taraflardan Ticari Alacaklar5 97.118.301 62.550.745Diğer Alacaklar535 0İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Alacaklar6 535Stoklar7 7.034.520 3.572.036Peşin Ödenmiş Giderler131.621 140.403İlişkili Olmayan Taraflara Peşin Ödenmiş Giderler8 131.621 140.403Cari Dönem Vergisiyle İlgili Varlıklar12.821Diğer Dönen Varlıklar2.280.519 700.562İlişkili Olmayan Taraflardan Diğer Dönen Varlıklar15 2.280.519 700.562ARA TOPLAM164.084.962 94.258.629TOPLAM DÖNEN VARLIKLAR164.084.962 94.258.629DURAN VARLIKLARYatırım Amaçlı Gayrimenkuller9 26.200 26.200Maddi Duran Varlıklar10 5.432.927 6.192.120Taşıtlar720.467 1.105.585Mobilya ve Demirbaşlar4.711.616 5.084.160Özel Maliyetler844 2.375Maddi Olmayan Duran Varlıklar11 121.684.305 93.705.845Bilgisayar Yazılımları44.111 375Aktifleştirilen Geliştirme Maliyetleri121.640.194 93.705.470TOPLAM DURAN VARLIKLAR127.143.432 99.924.165TOPLAM VARLIKLAR291.228.394 194.182.794KAYNAKLARKISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERKısa Vadeli Borçlanmalar4 4.601.549 4.674.158İlişkili Olmayan Taraflardan Kısa Vadeli Borçlanmalar4.601.549 4.674.158Banka Kredileri4.601.549 4.674.158Ticari Borçlar8.529.115 9.562.520İlişkili Olmayan Taraflara Ticari Borçlar5 8.529.115 9.562.520Çalışanlara Sağlanan Faydalar Kapsamında Borçlar14 842.177 591.540Diğer Borçlar165.888 115.021İlişkili Olmayan Taraflara Diğer Borçlar6 165.888 115.021Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)8 2.907.374 0İlişkili Olmayan Taraflardan Ertelenmiş Gelirler (Müşteri Sözleşmelerinden Doğan Yükümlülüklerin Dışında Kalanlar)2.907.374Dönem Karı Vergi Yükümlülüğü23 24.059 33.468Kısa Vadeli Karşılıklar393.745 294.588Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Kısa Vadeli Karşılıklar14 393.745 294.588ARA TOPLAM17.463.907 15.271.295TOPLAM KISA VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER17.463.907 15.271.295UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLERUzun Vadeli Borçlanmalar4 2.880.428 4.624.358İlişkili Olmayan Taraflardan Uzun Vadeli Borçlanmalar2.880.428 4.624.358Banka Kredileri2.880.428 4.624.358Uzun Vadeli Karşılıklar132.595 186.346Çalışanlara Sağlanan Faydalara İlişkin Uzun Vadeli Karşılıklar14 132.595 186.346Ertelenmiş Vergi Yükümlülüğü23 149.143 579.818TOPLAM UZUN VADELİ YÜKÜMLÜLÜKLER3.162.166 5.390.522TOPLAM YÜKÜMLÜLÜKLER20.626.073 20.661.817ÖZKAYNAKLARAna Ortaklığa Ait Özkaynaklar270.602.321 173.520.977Ödenmiş Sermaye16 23.875.000 23.875.000Paylara İlişkin Primler (İskontolar)30.961.672 30.961.672Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Birikmiş Diğer Kapsamlı Gelirler (Giderler)120.619 24.532Yeniden Değerleme ve Ölçüm Kazançları (Kayıpları)120.619 24.532Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)120.619 24.532Kardan Ayrılan Kısıtlanmış Yedekler1.340.006 1.340.006Yasal Yedekler1.340.006 1.340.006Geçmiş Yıllar Karları veya Zararları117.319.767 51.650.507Net Dönem Karı veya Zararı96.985.257 65.669.260TOPLAM ÖZKAYNAKLAR270.602.321 173.520.977TOPLAM KAYNAKLAR291.228.394 194.182.794Sunum Para Birimi TLFinansal Tablo Niteliği Konsolide OlmayanDipnot Referansı Cari Dönem 01.01.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 01.01.2020 - 30.09.2020 Cari Dönem 3 Aylık 01.07.2021 - 30.09.2021 Önceki Dönem 3 Aylık 01.07.2020 - 30.09.2020Kar veya Zarar ve Diğer Kapsamlı Gelir TablosuKAR VEYA ZARAR KISMIHasılat18 175.717.620 61.346.413 72.466.298 16.461.663Satışların Maliyeti18 -28.713.847 -26.358.145 -18.473.650 -3.145.908TİCARİ FAALİYETLERDEN BRÜT KAR (ZARAR)147.003.773 34.988.268 53.992.648 13.315.755BRÜT KAR (ZARAR)147.003.773 34.988.268 53.992.648 13.315.755Genel Yönetim Giderleri19 -4.894.335 -3.265.673 -2.040.470 -1.400.557Araştırma ve Geliştirme Giderleri19 -48.562.323 -3.557.503 -12.611.594 -1.362.013Esas Faaliyetlerden Diğer Gelirler20 3.465.663 4.146.842 443.818 939.478Esas Faaliyetlerden Diğer Giderler20 -2.805.426 -1.574.852 -2.239.567 -276ESAS FAALİYET KARI (ZARARI)94.207.352 30.737.082 37.544.835 11.492.387Yatırım Faaliyetlerinden Gelirler41.851 95.215 18.019 95.215FİNANSMAN GELİRİ (GİDERİ) ÖNCESİ FAALİYET KARI (ZARARI)94.249.203 30.832.297 37.562.854 11.587.602Finansman Gelirleri21 4.490.541 745.756 1.265.057 221.600Finansman Giderleri21 -2.078.766 -2.347.988 -375.396 -1.623.560SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ KARI (ZARARI)96.660.978 29.230.065 38.452.515 10.185.642Sürdürülen Faaliyetler Vergi (Gideri) Geliri324.279 -237.075 62.541 209.483Dönem Vergi (Gideri) Geliri23 -138.425 -32.463 -80.345 68.807Ertelenmiş Vergi (Gideri) Geliri23 462.704 -204.612 142.886 140.676SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM KARI (ZARARI)96.985.257 28.992.990 38.515.056 10.395.125DÖNEM KARI (ZARARI)96.985.257 28.992.990 38.515.056 10.395.125Dönem Karının (Zararının) DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları96.985.257 28.992.990 38.515.056 10.395.125Pay Başına KazançPay Başına KazançPay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç (Zarar)Sürdürülen Faaliyetlerden Pay Başına Kazanç 24 4,06000000 1,37000000 0,39000000 0,43000000Sulandırılmış Pay Başına Kazanç (Zarar)DİĞER KAPSAMLI GELİR KISMIKar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacaklar96.087 72.017 61.574 -16.145Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları)128.116 92.329 82.098 -20.699Kar veya Zararda Yeniden Sınıflandırılmayacak Diğer Kapsamlı Gelire İlişkin Vergiler-32.029 -20.312 -20.524 4.554Tanımlanmış Fayda Planları Yeniden Ölçüm Kazançları (Kayıpları), Vergi Etkisi-32.029 -20.312 -20.524 4.554Kar veya Zarar Olarak Yeniden Sınıflandırılacaklar0 0 0 0DİĞER KAPSAMLI GELİR (GİDER)96.087 72.017 61.574 -16.145TOPLAM KAPSAMLI GELİR (GİDER)97.081.344 29.065.007 38.576.630 10.378.980Toplam Kapsamlı Gelirin DağılımıKontrol Gücü Olmayan Paylar0 0 0 0Ana Ortaklık Payları97.081.344 29.065.007 38.576.630 10.378.980http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/973309BIST