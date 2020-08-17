***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İç Yönerge
17.08.2020 18:34
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İç Yönerge )
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Türkçe
İç Yönerge
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
10.07.2020
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimizin 06.08.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında onaylanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 13.08.2020 tarihinde tescil edilmiş, 13.08.2020 Tarihli 10137 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869519
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|471
|10,53
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|3.179
|6,00
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|Tam
|3.121
|3.200
|66,49
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|1.548
|32,16
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