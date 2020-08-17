***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İç Yönerge









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İç Yönerge )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİç YönergeYapılan Açıklama Güncelleme mi?Evet (Yes)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi10.07.2020Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimizin 06.08.2020 tarihinde yapılan olağan genel kurul toplantısında onaylanan Genel Kurulun Çalışma Esas ve Usulleri Hakkında İç Yönergesi Ankara Ticaret Sicil Müdürlüğünce 13.08.2020 tarihinde tescil edilmiş, 13.08.2020 Tarihli 10137 Sayılı Türkiye Ticaret Sicil Gazetesinde yayınlanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/869519BIST