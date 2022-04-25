***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu
25.04.2022 18:20
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )
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Türkçe
İhale Süreci / Sonucu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Evet (Yes)
Bildirim İçeriği
İhale Konusu
MONTAJ DAHİL ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ (EDS) MALZEMELERİ ALIMI
İhaleyi Açan Taraf
TOKAT ERBAA BELEDİYESİ
İhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı
11/04/2022
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer Taraflar
-
Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payı
-
İhaleye Teklif Verme Tarihi
11/04/2022
İhalenin Sonuçlandığı Tarih
11/04/2022
İhale Sonucu
İhaleyi Şirketimiz kazanmıştır.
İhale Bedeli
11.765.705,00 TL (KDV Hariç)
İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım
11.765.705,00 TL (KDV Hariç)
Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)
4,23% (31.12.2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda Yer Alan Verilere Göre)
Açıklamalar
11.04.2022 tarihinde düzenlenen "Tokat Erbaa Belediyesi Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS)" işi ihalesine en uygun teklif firmamız tarafından verilmiş olup sözleşme davetine müteakip 25.04.2022 tarihinde 11.765.705,00 TL (KDV Hariç) bedelle ihale sözleşmesi imzalanmıştır.
Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.04.2022 tarih ve 2022/12 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının sözleşmenin imzalandığı ilgili tarih itibari ile sonuçları konusunda belirsizlik taşıması nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023577
BIST