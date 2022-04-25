***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( İhale Süreci / Sonucu )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []Türkçeİhale Süreci / SonucuYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Evet (Yes)Bildirim İçeriğiİhale KonusuMONTAJ DAHİL ELEKTRONİK DENETLEME SİSTEMİ (EDS) MALZEMELERİ ALIMIİhaleyi Açan TarafTOKAT ERBAA BELEDİYESİİhaleye Teklif Verilmesine İlişkin Yönetim Kurulu Kararı11/04/2022Grup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Diğer TaraflarGrup Olarak İhaleye Girilmesi Halinde Ortaklığın Payıİhaleye Teklif Verme Tarihi11/04/2022İhalenin Sonuçlandığı Tarih11/04/2022İhale Sonucuİhaleyi Şirketimiz kazanmıştır.İhale Bedeli11.765.705,00 TL (KDV Hariç)İhale Bedelinden Ortaklık Payına Düşen Kısım11.765.705,00 TL (KDV Hariç)Ortaklık Payına Düşen Kısmın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Brüt Satış Hasılatına Oranı (%)4,23% (31.12.2021 Yılı Bağımsız Denetim Raporunda Yer Alan Verilere Göre)Açıklamalar11.04.2022 tarihinde düzenlenen "Tokat Erbaa Belediyesi Elektronik Denetleme Sistemleri (EDS)" işi ihalesine en uygun teklif firmamız tarafından verilmiş olup sözleşme davetine müteakip 25.04.2022 tarihinde 11.765.705,00 TL (KDV Hariç) bedelle ihale sözleşmesi imzalanmıştır.Şirketimiz Yönetim Kurulu'nun 11.04.2022 tarih ve 2022/12 sayılı kararı ile verdiği yetkiye istinaden, Sermaye Piyasası Kurulu'nun II-15.1 sayılı Özel Durumlar Tebliğ kapsamında, içsel bilginin açıklanmasının sözleşmenin imzalandığı ilgili tarih itibari ile sonuçları konusunda belirsizlik taşıması nedeniyle ertelenmesine karar verilmiştir. Erteleme sebebinin ortadan kalkması ile birlikte işbu açıklama yapılmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1023577BIST