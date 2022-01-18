***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim
18.01.2022 23:33
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )
Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artışı ve Süresinin Uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme Değişikliğine SPK Onayı Hk
Yapılan Açıklama Güncelleme mi ? Evet
Yapılan Açıklama Düzeltme mi ? Hayır
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? Hayır
Yönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2021
İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı Artırımı
Mevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000
Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000
Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026
Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6
SPK Başvuru Tarihi 29.12.2021
SPK Başvuru Sonucu ONAY
SPK Onay Tarihi 18.01.2022
Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.01.2022
Ek Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın artırılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın süresine ilişkin yaptığımız başvuru, Kurul'un 18.01.2022 tarih ve 16034 Sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. Ekte yer alan esas sözleşme değişiklik tasarımız, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, 28.01.2022 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.
Eklenen Dökümanlar
EK: 1 18.01.2022 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdf
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995101
BIST
17:321.980
En Yüksek
|Değişim
|: -5,08%
|| -105,93
|Açılış
|: 2.083
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|Önceki Kapanış
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1.980
17:3213,5278
En Yüksek
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En Düşük
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17:3215,3429
En Yüksek
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17:32789,05
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En Düşük
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BIST En Aktif Hisseler17:32
|EMNIS
|28,62
|595.182
|% 9,99
|
|UFUK
|22,02
|1.375.921
|% 9,99
|
|IZTAR
|22,74
|60.569.730
|% 8,29
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|KSTUR
|300,00
|1.063.996
|% 8,19
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|TETMT
|461,50
|84.475.771
|% 7,38
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|DOBUR
|92,70
|14.339.913
|% -10,00
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|QNBFB
|41,24
|327.260
|% -10,00
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|QNBFL
|96,30
|666.090
|% -10,00
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|KUTPO
|100,80
|123.783.126
|% -10,00
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|PRKAB
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|206.846.592
|% -10,00
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|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% -3,92
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|THYAO
|26,88
|3.171.427.704
|% -4,95
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|KRDMD
|11,85
|2.820.989.681
|% -7,13
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|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% -5,46
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|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% -4,39
|
|YKBNK
|3,81
|2.719.072.760
|% -5,46
|
|GARAN
|11,52
|3.774.870.210
|% -3,92
|
|EKGYO
|2,38
|779.339.919
|% -5,18
|
|AKBNK
|7,41
|2.083.306.695
|% -4,39
|
|HALKB
|5,17
|1.275.227.818
|% -5,14
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,5222
|13,5278
|% -0,01
|
|Euro
|15,3128
|15,3429
|% 0,17
|
|Sterlin
|18,3306
|18,4225
|% 0,29
|
|Frank
|14,6883
|14,7768
|% 0,35
|
|Riyal
|3,5956
|3,6136
|% 0,72
|
|17:32
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.814
|1.814
|-0,10
|
|Altın Gr.
|789
|789
|2,87
|
|Cumhuriyet
|5.275
|5.355
|56,00
|
|Tam
|5.246
|5.379
|49,06
|
|Yarım
|2.536
|2.602
|23,73
|
|Çeyrek
|1.272
|1.301
|11,87
|
|Gümüş.Ons
|23,46
|23,49
|0,00
|
|Gümüş Gr.
|10,20
|10,22
|-0,01
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|B. Petrol
|88,15
|88,15
|1,67
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Seans Raporu
17:32
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17:59XU100
Endeks 1, 980 puanda işlem görerek önceki kapanışının % -5, 08 altında . İşlem hacmi 35, 373.00 milyon TL de
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17:57ALARK
Yüzde -8.40 oranında düşüşle 13.42 lira fiyatla işlem gören hissede 9, 672, 068 adet işlem
-
17:56RALYH
Yüzde -8.61 oranında düşüşle 8.49 lira fiyatla işlem gören hissede 4, 436, 005 adet işlem
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler PETKM, SASA, PGSUS
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17:54
BIST 30 endeksi için en çok değer kazanan hisseler GARAN, AKBNK, ARCLK