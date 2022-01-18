***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Kayıtlı Sermaye Tavanı İşlemlerine İlişkin Bildirim )Özet Bilgi Kayıtlı Sermaye Tavanının Artışı ve Süresinin Uzatılmasına ilişkin Esas Sözleşme Değişikliğine SPK Onayı HkYapılan Açıklama Güncelleme mi ? EvetYapılan Açıklama Düzeltme mi ? HayırYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı ? HayırYönetim Kurulu Karar Tarihi 29.12.2021İlgili İşlem Kayıtlı Sermaye Tavanı ArtırımıMevcut Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 80.000.000Yeni Kayıtlı Sermaye Tavanı (TL) 500.000.000Kayıtlı Sermaye Tavanı İçin Son Geçerlilik Tarihi (Yeni) 31.12.2026Tadil Edilecek Ana Sözleşme Madde No 6SPK Başvuru Tarihi 29.12.2021SPK Başvuru Sonucu ONAYSPK Onay Tarihi 18.01.2022Konunun Gündemde Yer Aldığı Genel Kurul Tarihi 28.01.2022Ek AçıklamalarSermaye Piyasası Kurulu Başkanlığı'na Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın artırılması ve Kayıtlı Sermaye Tavanı'nın süresine ilişkin yaptığımız başvuru, Kurul'un 18.01.2022 tarih ve 16034 Sayılı yazısı ile uygun görülmüştür. Ekte yer alan esas sözleşme değişiklik tasarımız, Ticaret Bakanlığı'nın iznini takiben, 28.01.2022 tarihinde yapılacak olan Olağanüstü Genel Kurul toplantısında pay sahiplerinin onayına sunulacaktır.Eklenen DökümanlarEK: 1 18.01.2022 Esas Sözleşme Tadil Metni.pdfhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/995101BIST