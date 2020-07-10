***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz Yönetim Kurulu şirket merkezinde toplanarak Sermaye Piyasası Mevzuatı uyarınca şirketimizin ücretlendirme politikasının Ek'de yer aldığı şekilde belirlenmesine ve bu politikanın Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda, şirketimizin www.ardbilisim.com.tr adresli kurumsal web sitesinde yayınlanmasına ve genel kurulun onayına sunulmasına,Katılanların oy birliği ile karar verilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/859125BIST