***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
17.02.2021 09:55
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz 16/02/2020 tarihinde düzenlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin seçildiği " Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2020" programında ilk 50 şirket arasında yer alarak 2016/2017/2018/2019 ve 2020 yıllarında üst üste 5 yıl dereceye girme başarısını göstermiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910254
BIST
10:091.549
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 5,81
|Açılış
|: 1.550
|
|Önceki Kapanış
|: 1.543
|
1.553
En Düşük
1.546
10:097,0456
En Yüksek
|Değişim
|: 0,75%
|| 0,0526
|Açılış
|: 7,0000
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9650
|
7,0476
En Düşük
6,9735
10:098,5141
En Yüksek
|Değişim
|: 0,49%
|| 0,0412
|Açılış
|: 8,4700
|
|Önceki Kapanış
|: 8,4450
|
8,5179
En Düşük
8,4397
10:09406,18
En Yüksek
|Değişim
|: 0,63%
|| 2,54
|Açılış
|: 406,18
|
|Önceki Kapanış
|: 403,64
|
406,36
En Düşük
401,23
BIST En Aktif Hisseler10:09
|MERIT
|234,30
|603.557
|% 10,00
|
|IDEAS
|32,66
|1.510.917
|% 9,97
|
|SODSN
|42,36
|701.143
|% 9,97
|
|VAKFN
|14,90
|5.946.933
|% 9,96
|
|UFUK
|26,98
|346.963
|% 9,94
|
|BASCM
|15,57
|203.733
|% -10,00
|
|COSMO
|12,40
|37.857
|% -3,88
|
|EKIZ
|9,76
|421.183
|% -3,84
|
|DGATE
|16,57
|3.371.209
|% -3,77
|
|VERTU
|32,86
|1.614.642
|% -3,58
|
|HALKB
|5,50
|222.849.047
|% 4,76
|
|SASA
|42,84
|222.067.150
|% 4,03
|
|SKBNK
|1,56
|194.039.324
|% 1,96
|
|KOZAL
|146,30
|163.183.064
|% 1,04
|
|GUBRF
|78,70
|150.476.838
|% 1,03
|
|SKBNK
|1,56
|194.039.324
|% 1,96
|
|HALKB
|5,50
|222.849.047
|% 4,76
|
|VAKBN
|4,45
|127.161.712
|% 1,83
|
|PETKM
|5,15
|109.625.418
|% 0,98
|
|IHLAS
|1,06
|20.707.642
|% 0,95
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,0406
|7,0456
|% 0,75
|
|Euro
|8,5048
|8,5141
|% 0,49
|
|Sterlin
|9,7503
|9,7992
|% 0,58
|
|Frank
|7,8503
|7,8976
|% 0,59
|
|Riyal
|1,8725
|1,8819
|% 0,77
|
|10:09
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.793
|1.793
|-2,06
|
|Altın Gr.
|406
|406
|2,11
|
|Cumhuriyet
|2.627
|2.731
|-20,00
|
|Tam
|2.673
|2.743
|-21,78
|
|Yarım
|1.292
|1.327
|-10,53
|
|Çeyrek
|648
|663
|-5,26
|
|Gümüş.Ons
|27,29
|27,33
|0,10
|
|Gümüş Gr.
|6,17
|6,18
|0,06
|
|B. Petrol
|63,50
|63,50
|0,15
|