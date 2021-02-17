***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarŞirketimiz 16/02/2020 tarihinde düzenlenen Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin seçildiği " Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2020" programında ilk 50 şirket arasında yer alarak 2016/2017/2018/2019 ve 2020 yıllarında üst üste 5 yıl dereceye girme başarısını göstermiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/910254BIST