***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarSavunma Sanayi Başkanlığı tarafından yürütülen,"Endüstriyel Yetkinlik Değerlendirme ve Destekleme Programı (EYDEP)"kapsamında savunma, güvenlik, havacılık, uzay, yazılım sektörlerinde yer alan firmaların endüstriyel yetkinliklerinin yerlileştirme ve geliştirme süreçlerine ilişkin yaptığı değerlendirme sonucunda Şirketimiz yazılım kategorisinde B seviye sertifika (yüksek yetkinlik seviyesi) alarak, savunma sanayi ana entegratör firmalar için doğrudan onaylı tedarikçi ve ana alt yüklenici olma hakkını kazanmıştır.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942705BIST