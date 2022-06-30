***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeÖzel Durum Açıklaması (Genel)Yapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiAçıklamalarEureka Kümeleri arasında ortak olarak yayınlanan İkinci Yapay Zeka çağrısı kapsamında Intelligent Workflow optimization and Intuitive System interaction in Healthcare (IWISH) isimli AI2021-066 numaralı önerisi sunulması sürecinde firmamız konsorsiyum üyeleri arasında yer almıştır.Uluslararası tarafta EUREKA AI değerlendirmesinden geçerek etiket alındıktan sonra, TÜBİTAK tarafından 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri değerlendirme süreci başarı ile sonuçlanan, TÜBİTAK'a sunulan ismi ile İWISH-SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKILLI İŞ AKIŞI OPTİMİZASYONU VE SEZGİSEL SİSTEM ETKİLEŞİMİ projesi Türkiye, Hollanda, Belçika, Singapur dahil 4 (dört) ülkeden 12(oniki) firmanın konsorsiyum işbirliğiyle proje yürütülecektir.Bu projede ARD Grup Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi Türkiye konsorsiyum lideri olup, Şirketimizin kendi iş yükümlülüğü paketi kapsamında yapacağı Ar-Ge çalışmaları ve yazılımlar için desteklemeye esas tutarı 2.434.646,42 TL tutarında pay almak üzere TÜBİTAK ile sözleşme imzalamış, ilgili sözleşme tarafımıza 30.06.2022 tarihi itibari ile tebliğ edilmiştir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040527BIST