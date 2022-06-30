***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
30.06.2022 20:44
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Eureka Kümeleri arasında ortak olarak yayınlanan İkinci Yapay Zeka çağrısı kapsamında Intelligent Workflow optimization and Intuitive System interaction in Healthcare (IWISH) isimli AI2021-066 numaralı önerisi sunulması sürecinde firmamız konsorsiyum üyeleri arasında yer almıştır.
Uluslararası tarafta EUREKA AI değerlendirmesinden geçerek etiket alındıktan sonra, TÜBİTAK tarafından 1509 - Uluslararası Sanayi Ar-Ge Projeleri değerlendirme süreci başarı ile sonuçlanan, TÜBİTAK'a sunulan ismi ile İWISH-SAĞLIK HİZMETLERİNDE AKILLI İŞ AKIŞI OPTİMİZASYONU VE SEZGİSEL SİSTEM ETKİLEŞİMİ projesi Türkiye, Hollanda, Belçika, Singapur dahil 4 (dört) ülkeden 12(oniki) firmanın konsorsiyum işbirliğiyle proje yürütülecektir.
Bu projede ARD Grup Bilişim Teknolojileri Anonim Şirketi Türkiye konsorsiyum lideri olup, Şirketimizin kendi iş yükümlülüğü paketi kapsamında yapacağı Ar-Ge çalışmaları ve yazılımlar için desteklemeye esas tutarı 2.434.646,42 TL tutarında pay almak üzere TÜBİTAK ile sözleşme imzalamış, ilgili sözleşme tarafımıza 30.06.2022 tarihi itibari ile tebliğ edilmiştir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1040527
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