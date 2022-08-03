***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
03.08.2022 21:42
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, bu yıl 23.sü düzenlenen Türkiye'nin ilk 500 Bilişim Şirketi değerlendirmesinde "Türkiye Merkezli Üretici Veri Ambarı ve İş Zekası Yazılımı Kategorisi" ve "Lojistik Sektörü Yazılım Kategorisi" alanlarında 1.'lik ödülü almıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1051673
BIST
18:052.724
En Yüksek
|Değişim
|: 1,46%
|| 39,21
|Açılış
|: 2.701
|
|Önceki Kapanış
|: 2.684
|
2.734
En Düşük
2.701
18:0517,9416
En Yüksek
|Değişim
|: 0,18%
|| 0,0321
|Açılış
|: 18,0100
|
|Önceki Kapanış
|: 18,0150
|
17,9419
En Düşük
17,8999
18:0518,3947
En Yüksek
|Değişim
|: 0,11%
|| 0,0204
|Açılış
|: 18,3500
|
|Önceki Kapanış
|: 18,2600
|
18,3947
En Düşük
18,3609
18:051.031,54
En Yüksek
|Değişim
|: -0,01%
|| -0,13
|Açılış
|: 1.031,67
|
|Önceki Kapanış
|: 1.017,53
|
0,00
En Düşük
0,00
BIST En Aktif Hisseler18:05
|DARDL
|4,29
|272.681.847
|% 10,00
|
|DAGHL
|24,86
|22.530.537
|% 10,00
|
|KRPLS
|8,26
|61.696.325
|% 9,99
|
|KLMSN
|14,31
|48.351.149
|% 9,99
|
|TMSN
|59,45
|556.631.860
|% 9,99
|
|KZBGY
|46,58
|158.094.934
|% -9,99
|
|SRVGY
|96,70
|89.266.275
|% -9,96
|
|SNGYO
|4,98
|80.590.936
|% -9,95
|
|TURGG
|220,50
|44.737.119
|% -8,96
|
|BRKO
|2,00
|4.760.621
|% -7,41
|
|THYAO
|55,30
|6.055.347.414
|% 0,55
|
|SISE
|23,76
|2.775.911.565
|% 2,06
|
|HEKTS
|38,24
|2.689.916.960
|% 7,66
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|SASA
|50,05
|1.470.196.562
|% 0,42
|
|TSKB
|3,11
|1.215.130.213
|% 8,36
|
|EKGYO
|3,23
|939.290.463
|% 2,22
|
|YKBNK
|5,06
|1.375.854.580
|% 2,85
|
|KARSN
|7,43
|1.762.676.789
|% 5,09
|
|ZOREN
|2,36
|412.188.529
|% 3,06
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|17,9141
|17,9157
|% 0,03
|
|Euro
|18,3518
|18,3981
|% 0,13
|
|Sterlin
|21,7285
|21,8375
|% 0,09
|
|Frank
|18,6943
|18,8070
|% 0,58
|
|Riyal
|4,7559
|4,7798
|% 0,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.790
|1.792
|-0,31
|
|Altın Gr.
|1.031
|1.031
|13,89
|
|Cumhuriyet
|6.873
|6.977
|85,00
|
|Tam
|6.893
|6.989
|86,00
|
|Yarım
|3.359
|3.417
|42,00
|
|Çeyrek
|1.685
|1.708
|21,00
|
|Gümüş.Ons
|20,16
|20,20
|0,11
|
|Gümüş Gr.
|11,62
|11,64
|0,07
|
|B. Petrol
|93,34
|93,34
|-3,44
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:58CEMTS
Yüzde 9.96 oranında artışla 35.34 lira fiyatla işlem gören hissede 8, 738, 284 adet işlem
-
17:57
BIST 30 endeksi için en çok değer kaybeden hisseler TUPRS, TKFEN, GUBRF
-
17:57XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre 40, 08 artarak (% 1.69 ) 2, 410
-
17:57
Tavandan işlem gören hisse senedleri : KRPLS, OZGYO, ORCAY, YEOTK, ISFIN, DARDL, EMNIS, DGGYO, CEMTS, DURDO
-
17:57
Tabandan işlem gören hisse senetleri : KZBGY, SRVGY, COSMO, BRKO, SNGYO