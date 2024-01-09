***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)
09.01.2024 21:58
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )
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Özel Durum Açıklaması (Genel)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Şirketimiz, Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin seçildiği "Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2023" programında ilk 50 şirket arasında yer alarak 2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022 ve 2023 yıllarında üst üste 8 yıl dereceye girme başarısını göstermiştir. Aynı zamanda "Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2023" programında "Trendyol Positive Impact Award" ödülünü de almaya hak kazanmıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237538
BIST
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18:057.736
En Düşük
|Değişim
|: -1,06%
|| -82,63
|Açılış
|: 7.860
|
|Önceki Kapanış
|: 7.819
|
7.697
En Yüksek
7.875
18:0529,9339
En Yüksek
|Değişim
|: 0,03%
|| 0,0093
|Açılış
|: 29,9700
|
|Önceki Kapanış
|: 29,9500
|
29,9339
En Düşük
29,8868
18:0532,7439
En Yüksek
|Değişim
|: 0,02%
|| 0,0065
|Açılış
|: 32,7500
|
|Önceki Kapanış
|: 32,7500
|
32,7505
En Düşük
32,7048
18:051.952,83
En Yüksek
|Değişim
|: 0,04%
|| 0,72
|Açılış
|: 1.952,83
|
|Önceki Kapanış
|: 1.952,10
|
1.952,98
En Düşük
1.949,78
BIST En Aktif Hisseler18:05
|IHLGM
|1,54
|30.219.482
|% 10,00
|
|MARKA
|42,90
|17.701.387
|% 10,00
|
|GARFA
|95,25
|217.302.910
|% 9,99
|
|YEOTK
|223,80
|1.415.486.959
|% 9,98
|
|KBORU
|56,80
|410.807.999
|% 9,97
|
|BAGFS
|30,00
|147.149.658
|% -9,96
|
|KRTEK
|30,00
|41.818.143
|% -7,81
|
|FLAP
|11,26
|172.809.266
|% -7,33
|
|ACSEL
|119,50
|68.024.853
|% -7,00
|
|EDATA
|18,10
|52.924.397
|% -6,46
|
|THYAO
|242,90
|11.352.141.563
|% 0,12
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|AKBNK
|39,84
|6.302.268.064
|% -1,48
|
|GARAN
|62,60
|3.771.511.512
|% 0,81
|
|YKBNK
|22,42
|7.626.994.557
|% 1,91
|
|ISCTR
|25,14
|7.947.045.733
|% -0,63
|
|EKGYO
|8,13
|2.409.097.844
|% 2,39
|
|HLGYO
|2,54
|545.546.466
|% 4,10
|
|VAKBN
|15,25
|2.968.981.036
|% 2,35
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|29,9151
|29,9342
|% 0,03
|
|Euro
|32,7199
|32,7700
|% 0,10
|
|Sterlin
|37,9095
|38,0997
|% 0,01
|
|Frank
|34,9514
|35,1620
|% -0,05
|
|Riyal
|7,9547
|7,9946
|% -0,01
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Gümüş ONS
|22,94
|22,98
|% 0,66
|
|Platin
|931,75
|936,35
|% 0,66
|
|Paladyum
|978,28
|984,02
|% 0,66
|
|Brent Pet.
|77,59
|77,59
|% 0,66
|
|Altın Ons
|2.029,22
|2.029,55
|% 0,66
|