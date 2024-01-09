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***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)

09.01.2024 21:58
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel)


***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Özel Durum Açıklaması (Genel) )

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Özel Durum Açıklaması (Genel)

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Bildirim İçeriği

Açıklamalar

Şirketimiz, Türkiye'nin en hızlı büyüyen teknoloji şirketlerinin seçildiği "Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2023" programında ilk 50 şirket arasında yer alarak 2016/2017/2018/2019/2020/2021/2022 ve 2023 yıllarında üst üste 8 yıl dereceye girme başarısını göstermiştir. Aynı zamanda "Deloitte Teknoloji Fast 50 Türkiye 2023" programında "Trendyol Positive Impact Award" ödülünü de almaya hak kazanmıştır. 
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1237538


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IHLGM 1,54 30.219.482 % 10,00  
MARKA 42,90 17.701.387 % 10,00  
GARFA 95,25 217.302.910 % 9,99  
YEOTK 223,80 1.415.486.959 % 9,98  
KBORU 56,80 410.807.999 % 9,97  
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Euro 32,7199 32,7700 % 0,10  
Sterlin 37,9095 38,0997 % 0,01  
Frank 34,9514 35,1620 % -0,05  
Riyal 7,9547 7,9946 % -0,01  
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18:05 Alış Satış %  
Gümüş ONS 22,94 22,98 % 0,66  
Platin 931,75 936,35 % 0,66  
Paladyum 978,28 984,02 % 0,66  
Brent Pet. 77,59 77,59 % 0,66  
Altın Ons 2.029,22 2.029,55 % 0,66  
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