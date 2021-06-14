***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu
14.06.2021 16:09
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Pay Satış Bilgi Formu )
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Pay Satış Bilgi Formu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
16.03.2021
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Ana ortağımız ARD Grup Holding A.Ş.'nin VII-128.1 sayılı Pay Tebliği'nin "Payları borsada işlem gören ortaklıkların pay sahiplerine yönelik bilgi formu düzenleme yükümlülüğü" başlıklı 27'nci maddesi kapsamında, Sermaye Piyasası Kurulu'na yapmış olduğu başvurunun onaylanmasına ilişkin açıklaması ekte yer almaktadır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/942207
BIST
17:311.458
En Yüksek
|Değişim
|: -0,17%
|| -2,41
|Açılış
|: 1.467
|
|Önceki Kapanış
|: 1.461
|
1.469
En Düşük
1.451
17:318,4014
En Yüksek
|Değişim
|: 0,09%
|| 0,0072
|Açılış
|: 8,3950
|
|Önceki Kapanış
|: 8,3850
|
8,4108
En Düşük
8,3031
17:3110,1948
En Yüksek
|Değişim
|: 0,31%
|| 0,0316
|Açılış
|: 10,1600
|
|Önceki Kapanış
|: 10,1400
|
10,1984
En Düşük
10,0527
17:31504,14
En Yüksek
|Değişim
|: -0,52%
|| -2,62
|Açılış
|: 504,14
|
|Önceki Kapanış
|: 506,76
|
506,82
En Düşük
496,61
BIST En Aktif Hisseler17:31
|VAKKO
|13,75
|46.946.919
|% 10,00
|
|GSRAY
|3,96
|374.834.686
|% 10,00
|
|KUTPO
|35,38
|186.013.810
|% 9,94
|
|OYYAT
|24,78
|53.559.864
|% 9,94
|
|MERIT
|22,58
|546.955
|% 9,91
|
|TKURU
|142,00
|2.408.794
|% -9,96
|
|UTPYA
|24,30
|4.063.459
|% -9,93
|
|YESIL
|2,85
|5.228.684
|% -9,81
|
|TSGYO
|3,66
|17.358.539
|% -6,63
|
|YAYLA
|4,02
|7.651.212
|% -6,07
|
|THYAO
|14,64
|1.487.356.434
|% 0,34
|
|GARAN
|8,41
|809.261.594
|% -0,59
|
|FENER
|38,14
|666.755.794
|% 1,71
|
|YKBNK
|2,25
|479.265.175
|% -0,88
|
|EKGYO
|2,18
|475.170.749
|% -1,80
|
|EKGYO
|2,18
|475.170.749
|% -1,80
|
|YKBNK
|2,25
|479.265.175
|% -0,88
|
|THYAO
|14,64
|1.487.356.434
|% 0,34
|
|GSRAY
|3,96
|374.834.686
|% 10,00
|
|GARAN
|8,41
|809.261.594
|% -0,59
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|8,3994
|8,4014
|% 0,09
|
|Euro
|10,1926
|10,1948
|% 0,31
|
|Sterlin
|11,8174
|11,8766
|% 0,08
|
|Frank
|9,3031
|9,3591
|% -0,08
|
|Riyal
|2,2326
|2,2438
|% 0,05
|
|17:31
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.867
|1.867
|-10,40
|
|Altın Gr.
|504
|504
|-2,93
|
|Cumhuriyet
|3.331
|3.382
|-24,00
|
|Tam
|3.318
|3.404
|-17,60
|
|Yarım
|1.604
|1.647
|-8,51
|
|Çeyrek
|804
|823
|-4,26
|
|Gümüş.Ons
|27,96
|27,99
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|7,54
|7,54
|0,00
|
|B. Petrol
|73,46
|73,46
|0,77
|