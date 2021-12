***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )Sermaye ve Ortaklık Yapısı BilgileriSon Durum İtibariyle Sermayeye Dolaylı Yoldan Sahip Olan Gerçek ve Tüzel KişilerOrtağın Adı-Soyadı/Ticaret Unvanı Sermayedeki Payı Para Birimi Sermayedeki Payı (%)ARDA ÖDEMİŞ 42.722.512,80 TRY 25,13Sermayeyi Temsil Eden Paylara İlişkin BilgiPay Grubu Nama / Hamiline Beher Payın Nominal Değeri (TL) Para Birimi Payların Nominal Değeri Para Birimi Sermayeye Oranı (%) İmtiyaz Türü Borsada İşlem Görüp GörmediğiA Nama 1 TRY 21361256.54 TRY 12,56 Yönetim Kurulu üyelerinin belirlenmesi ve Genel Kurulda oy hakkı kullanımında imtiyazı bulunmaktadır. İşlem GörmüyorB Hamiline 1 TRY 148638743.46 TRY 87,44 İmtiyaz bulunmamaktadır İşlem Görüyorhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/982112BIST