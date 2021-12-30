***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









aklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAÇILIMSOFT YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş. Üretim, Dağıtım, Satış ve Satış Sonrası Destek sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara planlama, yürütme, izleme, tahminleme ve kontrol süreçlerinde Sanal Gerçeklik (VR) platformları, Yapay Zeka (AI) algoritmaları, Büyük Veri İşleme (Big Data) yazılımları gibi teknolojileri de kullanarak uçtan uca ticari ve mobil uygulama yazılımları geliştirmek. 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987248BIST