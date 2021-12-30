***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu
30.12.2021 19:04
aklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin Bilgiler
Bağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlar
Ticaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin Niteliği
AÇILIMSOFT YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş. Üretim, Dağıtım, Satış ve Satış Sonrası Destek sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara planlama, yürütme, izleme, tahminleme ve kontrol süreçlerinde Sanal Gerçeklik (VR) platformları, Yapay Zeka (AI) algoritmaları, Büyük Veri İşleme (Big Data) yazılımları gibi teknolojileri de kullanarak uçtan uca ticari ve mobil uygulama yazılımları geliştirmek. 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı Ortaklık
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/987248
BIST
18:051.864
En Yüksek
|Değişim
|: -1,68%
|| -31,81
|Açılış
|: 1.916
|
|Önceki Kapanış
|: 1.895
|
1.924
En Düşük
1.861
18:0513,2196
En Yüksek
|Değişim
|: 0,28%
|| 0,0373
|Açılış
|: 13,1500
|
|Önceki Kapanış
|: 12,9500
|
13,3125
En Düşük
13,0892
18:0515,0126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,57%
|| 0,0856
|Açılış
|: 14,7900
|
|Önceki Kapanış
|: 14,5700
|
15,0876
En Düşük
14,8304
18:05769,80
En Yüksek
|Değişim
|: 4,75%
|| 34,93
|Açılış
|: 767,78
|
|Önceki Kapanış
|: 734,87
|
776,79
En Düşük
718,38
BIST En Aktif Hisseler18:05
|PRKAB
|57,20
|130.803.973
|% 10,00
|
|ALMAD
|1,43
|5.317.784
|% 10,00
|
|MAALT
|252,20
|7.994.845
|% 9,99
|
|GEDIK
|8,05
|38.884.984
|% 9,97
|
|PSDTC
|27,82
|41.726.171
|% 9,96
|
|NIBAS
|14,23
|33.946.191
|% -9,99
|
|IHAAS
|9,82
|18.631.163
|% -9,99
|
|ASUZU
|35,38
|88.218.963
|% -9,97
|
|RALYH
|13,99
|68.798.032
|% -9,97
|
|SEYKM
|11,13
|35.621.186
|% -9,95
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EREGL
|28,36
|2.320.246.788
|% -3,14
|
|SASA
|54,45
|1.804.892.774
|% 2,06
|
|THYAO
|20,14
|1.627.868.616
|% -4,46
|
|SISE
|13,47
|1.343.288.214
|% -2,74
|
|YKBNK
|3,48
|836.730.382
|% 0,58
|
|GARAN
|11,46
|2.718.329.459
|% 0,17
|
|EKGYO
|2,19
|408.048.390
|% -0,45
|
|DOHOL
|2,78
|318.634.046
|% -1,42
|
|ODAS
|1,34
|149.680.195
|% 0,75
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|13,2244
|13,2260
|% 0,33
|
|Euro
|14,8744
|15,0843
|% 1,05
|
|Sterlin
|17,7459
|17,8349
|% 4,23
|
|Frank
|14,3620
|14,4485
|% 4,13
|
|Riyal
|3,5000
|3,5176
|% 4,07
|
|18:05
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.817
|1.817
|-0,28
|
|Altın Gr.
|768
|768
|32,91
|
|Cumhuriyet
|5.080
|5.157
|100,00
|
|Tam
|5.053
|5.185
|99,98
|
|Yarım
|2.442
|2.508
|48,36
|
|Çeyrek
|1.225
|1.254
|24,18
|
|Gümüş.Ons
|23,05
|23,08
|-0,01
|
|Gümüş Gr.
|9,79
|9,81
|0,04
|
|B. Petrol
|79,15
|79,15
|0,15
|
Seans Raporu
18:05
daha fazla
-
17:56XU050
BIST 50 endeksi dünkü kapanışına göre -22, 58 kaybederek (% -1.34 ) 1, 665
-
17:56
Tavandan işlem gören hisse senedleri : PRKAB, PSDTC, NTHOL, VANGD, KRSTL, PAPIL, DZGYO, PSDTC, PSDTC, PSDTC
-
17:56
Tabandan işlem gören hisse senetleri : SEYKM, NIBAS, IHAAS, ASUZU
-
17:56
PAPIL, AYCES, TEKTU değer artışı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında
-
17:56
ASUZU, IHAAS, TMSN değer kaybı ile dikkatleri üzerine çeken hisseler arasında