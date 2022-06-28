***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Şirket Genel Bilgi Formu )İletişim BilgileriYatırımcı İlişkileri Bölümü veya Bağlantı Kurulacak Şirket YetkilileriAd-Soyad Görevi Görevlendirme Tarihi Telefon E-posta Lisans Belgesi Türü Lisans Belge NoSemih Kökden Yatırımcı İlişkileri Yöneticisi 17.12.2021 0312 299 25 95 yatirimciiliskileri@ardgrup.com.tr Sermaye Piyasası Faaliyetleri Düzey 3 - Kurumsal Yönetim Derecelendirme Lisansı 210905 - 909754Yönetime İlişkin BilgilerYönetim Kurulu ÜyeleriAdı-Soyadı Tüzel Kişi Üye Adına Hareket Eden Kişi Cinsiyeti Görevi Mesleği Yönetim Kuruluna İlk Seçilme Tarihi İcrada Görevli Olup Olmadığı Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı Görevler Denetim, Muhasebe ve/veya Finans Alanında En Az 5 Yıllık Deneyime Sahip Olup Olmadığı Sermayedeki Payı (%) Temsil Ettiği Pay Grubu Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Olup Olmadığı Bağımsızlık Beyanının Yer Aldığı KAP Duyurusunun Bağlantısı Bağımsız Üyenin Aday Gösterme Komitesi Tarafından Değerlendirilip Değerlendirilmediği Bağımsızlığını Kaybeden Üye Olup Olmadığı Yer Aldığı Komiteler ve GöreviARD GRUP HOLDİNG ANONİM ŞİRKETİ ARDA ÖDEMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkanı Bilgisayar Mühendisi 04.10.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Başkanı/Genel Müdür Evet Bağımsız Üye DeğilDOĞAN ÖDEMİŞ Erkek Yönetim Kurulu Başkan Vekili Üst Düzey Yönetici 04.10.2019 İcrada Görevli Değil Yönetim Kurulu Başkan Vekili/ Şirket Müdürü - Evet Bağımsız Üye Değil -GÜRKAN BİLGİN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.10.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı - Evet Bağımsız Üye Değil -SABRİ ÇAĞRI ÇAKIR Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Üst Düzey Yönetici 04.10.2019 İcrada Görevli Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı Evet Bağımsız Üye Değil Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeAYTEKİN DOĞAN Erkek Yönetim Kurulu Üyesi Avukat 04.10.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Hayır Denetimden Sorumlu Komite-Üye, Kurumsal Yönetim Komitesi-Üye, Riskin Erken Saptanması Komitesi-ÜyeNÜKHET DOĞAN Kadın Yönetim Kurulu Üyesi Akademisyen 04.10.2019 İcrada Görevli Değil Bağımsız Yönetim Kurulu Üyesi Evet Bağımsız Üye Hayır Kurumsal Yönetim Komitesi-Başkan, Denetimden Sorumlu Komite-Başkan, Riskin Erken Saptanması Komitesi-BaşkanYönetimde Söz Sahibi Olan PersonelAdı-Soyadı Görevi Mesleği Son 5 Yılda Ortaklıkta Üstlendiği Görevler Son Durum İtibariyle Ortaklık Dışında Aldığı GörevlerGÜRKAN BİLGİN Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür YardımcısıSABRİ ÇAĞRI ÇAKIR Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Yönetim Kurulu Üyesi/ Genel Müdür YardımcısıBAHADIR ÖZTÜRK Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür YardımcısıSEDAT BAKIRKAYA Genel Müdür Yardımcısı Üst Düzey Yönetici Genel Müdür YardımcısıBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal Yatırımlara İlişkin BilgilerBağlı Ortaklıklar, Finansal Duran Varlıklar ile Finansal YatırımlarTicaret Unvanı Şirketin Faaliyet Konusu Ödenmiş/Çıkarılmış Sermayesi Şirketin Sermayedeki Payı Para Birimi Şirketin Sermayedeki Payı (%) Şirket ile Olan İlişkinin NiteliğiAÇILIMSOFT YAZILIM TEKNOLOJİ A.Ş. Üretim, Dağıtım, Satış ve Satış Sonrası Destek sektörlerinde faaliyet gösteren firmalara planlama, yürütme, izleme, tahminleme ve kontrol süreçlerinde Sanal Gerçeklik (VR) platformları, Yapay Zeka (AI) algoritmaları, Büyük Veri İşleme (Big Data) yazılımları gibi teknolojileri de kullanarak uçtan uca ticari ve mobil uygulama yazılımları geliştirmek. 3000000 3000000 TRY 100 Bağlı OrtaklıkDALLMEIER TURKEY ELEKTRONİK SANAYİ VE TİCARET A.Ş. Güvenlik sistemleri ve yazılım hizmet faaliyetleri 5000000 5000000 TRY 100 Bağlı Ortaklıkhttp://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1039854BIST