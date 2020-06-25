***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi
25.06.2020 18:50
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )
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Türkçe
Yeni İş İlişkisi
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği
Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
TÜV AUSTRİA TURK BELGELENDİRME EĞİTİM VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
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Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
25/06/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar
FOLLOWINO - Salgın Önlem ve Sosyal Mesafe Kontrol Sistemi Projesinin yurt içi ve yurt dışı satışı ve iş geliştirmesi için yapılan stratejik iş ortaklığı görüşmeleri sonucunda
Şirketimiz, FOLLOWINO Projesinin Türkiye ve Uluslararası alanda olmak üzere satış ve iş geliştirmesini yaygınlaştırmak amacı ile Uluslararası alanda Denetim ve Teknik Kontrol Hizmetleri yürüten TÜV AUSTRIA CERT GMBH bünyesinde bulunan TÜV AUSTRIA TURK BELGELENDİRME EĞİTİM ve GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ile stratejik iş ortaklığı sözleşmesini 25/06/2020 tarihinde imzalamıştır.
Aynı zamanda Followino Projesi Yazılım ve Donanımları, TÜV AUSTRIA TURK tarafından denetlenerek, Ürün Uygunluk Sertifikası ile belgelendirilmiş ve TÜV AUSTRIA TURK V-Safe Sertifikasyon Programı kapsamına dâhil edilmiştir.
İlerleyen süreçte yapılacak diğer stratejik iş ortaklıkları ve sözleşmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852979
BIST