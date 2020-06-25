***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıTÜV AUSTRİA TURK BELGELENDİRME EĞİTİM VE GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ.Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih25/06/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.AçıklamalarFOLLOWINO - Salgın Önlem ve Sosyal Mesafe Kontrol Sistemi Projesinin yurt içi ve yurt dışı satışı ve iş geliştirmesi için yapılan stratejik iş ortaklığı görüşmeleri sonucundaŞirketimiz, FOLLOWINO Projesinin Türkiye ve Uluslararası alanda olmak üzere satış ve iş geliştirmesini yaygınlaştırmak amacı ile Uluslararası alanda Denetim ve Teknik Kontrol Hizmetleri yürüten TÜV AUSTRIA CERT GMBH bünyesinde bulunan TÜV AUSTRIA TURK BELGELENDİRME EĞİTİM ve GÖZETİM HİZMETLERİ LTD. ŞTİ. ile stratejik iş ortaklığı sözleşmesini 25/06/2020 tarihinde imzalamıştır.Aynı zamanda Followino Projesi Yazılım ve Donanımları, TÜV AUSTRIA TURK tarafından denetlenerek, Ürün Uygunluk Sertifikası ile belgelendirilmiş ve TÜV AUSTRIA TURK V-Safe Sertifikasyon Programı kapsamına dâhil edilmiştir.İlerleyen süreçte yapılacak diğer stratejik iş ortaklıkları ve sözleşmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/852979BIST