***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi









***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )İlgili Şirketler []İlgili Fonlar []TürkçeYeni İş İlişkisiYapılan Açıklama Güncelleme mi?Hayır (No)Yapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiYapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?Hayır (No)Bildirim İçeriğiYeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin NiteliğiMüşteri (Customer)Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret UnvanıIMACHINES MAINTENANCE SERVİCES W.L.LVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki PayıVarsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payıİş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih01/07/2020Varsa Sözleşmenin Önemli KoşullarıYeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine EtkisiCiro ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.AçıklamalarFOLLOWINO - Salgın Önlem ve Sosyal Mesafe Kontrol Sistemi Projesinin yurt dışı, satışı ve teknik desteği için yapılan stratejik iş ortaklığı görüşmeleri sonucundaŞirketimiz, FOLLOWINO Projesinin Orta Doğuda satış ve teknik destek hizmetlerini yaygınlaştırmak amacı ile Bahreyn merkezli KHALID AL MOAYED & SONS W.L.L bünyesinde bulunan IMACHINES MAINTENANCE SERVİCES W.L.L ile stratejik iş ortaklığı sözleşmesini 01/07/2020 tarihinde imzalamıştır.İlerleyen süreçte yapılacak diğer stratejik iş ortaklıkları ve sözleşmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir.Kamuoyunun bilgisine sunarız.http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853814BIST