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***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

01.07.2020 18:41
GÜNCEL HABERLER



***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Müşteri (Customer)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
IMACHINES MAINTENANCE SERVİCES W.L.L
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
01/07/2020
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Ciro ve karlılığa olumlu yönde etki etmesi beklenmektedir.
Açıklamalar

FOLLOWINO - Salgın Önlem ve Sosyal Mesafe Kontrol Sistemi Projesinin  yurt dışı, satışı ve teknik desteği için yapılan stratejik iş ortaklığı görüşmeleri sonucunda  
Şirketimiz, FOLLOWINO Projesinin Orta Doğuda satış ve teknik destek hizmetlerini yaygınlaştırmak amacı ile Bahreyn merkezli KHALID AL MOAYED & SONS W.L.L bünyesinde bulunan IMACHINES MAINTENANCE SERVİCES W.L.L ile stratejik iş ortaklığı sözleşmesini 01/07/2020 tarihinde imzalamıştır.
İlerleyen süreçte yapılacak diğer stratejik iş ortaklıkları ve sözleşmeler kamuoyuyla paylaşılmaya devam edecektir.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/853814


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AYEN 6,06 113.300.278 % 9,98  
KENT 565,10 13.786.537 % 9,98  
AKMGY 39,92 4.656.408 % 9,97  
CMBTN 66,20 16.428.177 % 9,97  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 8,5228 8,5656 % 0,57  
Frank 7,2129 7,2564 % 0,10  
Riyal 1,8208 1,8300 % -0,05  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.769 1.770 -11,54  
Altın Gr. 389 389 -3,46  
Cumhuriyet 2.521 2.542 -15,20  
Tam 2.595 2.608 -15,60  
Yarım 1.260 1.276 -7,60  
Çeyrek 630 639 -3,80  
Gümüş.Ons 18,00 18,02 -0,19  
Gümüş Gr. 3,95 3,96 -0,06  
B. Petrol 42,02 42,02 0,75  
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