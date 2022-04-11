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***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi

11.04.2022 18:25
***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi


***ARDYZ*** ARD GRUP BİLİŞİM TEKNOLOJİLERİ A.Ş.( Yeni İş İlişkisi )

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Türkçe
Yeni İş İlişkisi

Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
08.04.2022
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir Açıklama mı?
Hayır (No)
Bildirim İçeriği

Yeni İş İlişkisine Başlanan/Başlanacak Kişinin Niteliği
Tedarikçi (Supplier)
Müşterinin/Tedarikçinin Adı Soyadı/Ticaret Unvanı
HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş.
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Gelir Tablosundaki Net Satışlar/Satılan Mal Maliyeti İçindeki Payı
-
Varsa Müşterinin/Tedarikçinin Ortaklığın Kamuya Açıklanan Son Bilançosundaki Ticari Alacaklar/Borçlar İçindeki Payı
-
İş İlişkisinin Başlamasının Öngörüldüğü Tarih
08/04/2022
Varsa Sözleşmenin Önemli Koşulları
-
Yeni İş İlişkisinin Ortaklık Faaliyetlerine Etkisi
Olumlu
Açıklamalar

Şirketimiz tarafından 08.04.2022 tarihinde Özel Durum Açıklama (Genel) şablonundan yayınlanan "Havelsan ile Sözleşme İmzalanması Hakkında" açıklaması, Yeni İş İlişkisi şablonundan herhangi bir değişiklik yapılmadan tekrar kamuoyu ile paylaşılmıştır.
Şirketimiz, HAVELSAN Hava Elektronik Sanayi ve Ticaret A.Ş. tarafından geliştirilmiş, fikri ve sınai mülkiyet hakları HAVELSAN'a ait olan, Havelsan Diyalog (video konferans sistemi) ürününe ilişkin pazarlama, satış ve satış sonrası operasyonel destek sağlanması için 08.04.2022 tarihinde çözüm ortaklığı sözleşmesi imzalamıştır.
Kamuoyunun bilgisine sunarız.





http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/1019267


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