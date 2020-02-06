***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
06.02.2020 09:16
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu )
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BISTECH Pay Piyasası Alım Satım Sistemi Duyurusu
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
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Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş., ARDYZ.E işlem koduyla 06/02/2020 tarihinden itibaren (BUGÜN), Ana Pazar Grup 1'de işlem görmeye başlayacaktır (Baz Fiyat: 5,30 TL, Maksimum Emir Değeri: 500.000 TL).
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817292
BIST
11:26123.289
En Yüksek
|Değişim
|: 0,79%
|| 968,54
|Açılış
|: 122.712
|
|Önceki Kapanış
|: 122.321
|
123.845
En Düşük
122.712
11:265,9887
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0083
|Açılış
|: 5,9870
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9850
|
5,9895
En Düşük
5,9757
11:266,5892
En Yüksek
|Değişim
|: 0,17%
|| 0,0109
|Açılış
|: 6,5840
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5860
|
6,5974
En Düşük
6,5779
11:26300,24
En Yüksek
|Değişim
|: 0,25%
|| 0,75
|Açılış
|: 300,28
|
|Önceki Kapanış
|: 299,49
|
300,39
En Düşük
298,68
BIST En Aktif Hisseler
|AVISA
|17,05
|925.141
|% 14,43
|
|LINK
|27,70
|8.306.467
|% 12,60
|
|CEOEM
|8,50
|20.875.141
|% 12,14
|
|GYHOL
|29,44
|5.333.262
|% 10,26
|
|UZERB
|2,34
|11.679
|% 9,86
|
|DOKTA
|64,05
|2.927.982
|% -14,94
|
|BALAT
|1,84
|19.375
|% -5,15
|
|PGSUS
|71,40
|225.220.755
|% -4,48
|
|EGCYH
|0,44
|40.673
|% -4,35
|
|DGKLB
|2,41
|31.242.342
|% -3,21
|
|THYAO
|14,78
|562.509.676
|% 1,16
|
|ODAS
|2,24
|291.829.253
|% 0,90
|
|PGSUS
|71,40
|225.220.755
|% -4,48
|
|SASA
|9,45
|223.536.564
|% -0,11
|
|YKBNK
|3,08
|197.909.434
|% 2,67
|
|ODAS
|2,24
|291.829.253
|% 0,90
|
|TEKTU
|1,76
|137.641.525
|% 4,14
|
|YKBNK
|3,08
|197.909.434
|% 2,67
|
|KRDMD
|2,97
|181.585.873
|% 2,41
|
|THYAO
|14,78
|562.509.676
|% 1,16
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7532
|7,7921
|% 0,09
|
|Frank
|6,1218
|6,1587
|% 0,06
|
|Riyal
|1,5914
|1,5994
|% 0,13
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.559
|1.559
|2,01
|
|Altın Gr.
|300
|300
|0,51
|
|Cumhuriyet
|1.982
|2.012
|-5,00
|
|Tam
|1.976
|2.025
|-4,34
|
|Yarım
|955
|980
|-2,10
|
|Çeyrek
|479
|490
|-1,04
|
|Gümüş.Ons
|17,68
|17,73
|0,08
|
|Gümüş Gr.
|3,40
|3,41
|0,01
|
|B. Petrol
|56,02
|56,02
|0,74
|
Seans Raporu
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