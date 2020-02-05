***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik
05.02.2020 16:28
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )
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Türkçe
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
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Bildirim İçeriği
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Açıklamalar
ARD Bilişim Teknolojileri payları, 06/02/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim, BIST İstanbul ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 22.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %34 olarak dikkate alınacaktır.
Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ARD BILISIM TEKNOLOJILERI XUTUM 06/02/2020
ARD BILISIM TEKNOLOJILERI XTUMY 06/02/2020
ARD BILISIM TEKNOLOJILERI XBANA 06/02/2020
ARD BILISIM TEKNOLOJILERI XUTEK 06/02/2020
ARD BILISIM TEKNOLOJILERI XTKJS 06/02/2020
ARD BILISIM TEKNOLOJILERI XBLSM 06/02/2020
ARD BILISIM TEKNOLOJILERI XSIST 06/02/2020
ARD BILISIM TEKNOLOJILERI XHARZ 06/02/2020
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817202
BIST