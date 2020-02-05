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***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik

05.02.2020 16:28
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***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

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Endeks Şirketlerinde Değişiklik

Açıklamalar

ARD Bilişim Teknolojileri payları, 06/02/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim, BIST İstanbul ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 22.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %34 olarak dikkate alınacaktır.

Endeks Şirketlerinde Değişiklik
Pay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik Tarihi
ARD BILISIM TEKNOLOJILERI XUTUM 06/02/2020
ARD BILISIM TEKNOLOJILERI XTUMY 06/02/2020
ARD BILISIM TEKNOLOJILERI XBANA 06/02/2020
ARD BILISIM TEKNOLOJILERI XUTEK 06/02/2020
ARD BILISIM TEKNOLOJILERI XTKJS 06/02/2020
ARD BILISIM TEKNOLOJILERI XBLSM 06/02/2020
ARD BILISIM TEKNOLOJILERI XSIST 06/02/2020
ARD BILISIM TEKNOLOJILERI XHARZ 06/02/2020



http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817202


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BIST En Aktif Hisseler
ARTAN DÜŞEN HACİM ADET
SASA 9,46 1.023.621.663 % 15,23  
GYHOL 26,70 14.910.381 % 14,99  
KRGYO 3,49 19.426.743 % 14,80  
DITAS 14,20 35.325.754 % 14,15  
DGKLB 2,49 265.049.579 % 11,16  
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Alış Satış %  
Dolar 0,0000 0,0000 % 0,00  
Euro 0,0000 0,0000 % 0,00  
Sterlin 7,7373 7,7761 % -0,41  
Frank 6,1187 6,1556 % -0,42  
Riyal 1,5898 1,5978 % 0,06  
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Alış Satış %  
Altın Ons 1.555 1.555 -0,50  
Altın Gr. 299 299 -0,13  
Cumhuriyet 1.982 2.012 -5,00  
Tam 1.976 2.025 -4,34  
Yarım 955 980 -2,10  
Çeyrek 479 490 -1,04  
Gümüş.Ons 17,57 17,61 -0,04  
Gümüş Gr. 3,38 3,39 -0,01  
B. Petrol 56,07 56,07 2,11  
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