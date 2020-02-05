***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik









***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Endeks Şirketlerinde Değişiklik )İlgili Şirketler [ARDYZ]İlgili Fonlar []TürkçeEndeks Şirketlerinde DeğişiklikYapılan Açıklama Düzeltme mi?Hayır (No)Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın TarihiBildirim İçeriğiEndeks Şirketlerinde DeğişiklikAçıklamalarARD Bilişim Teknolojileri payları, 06/02/2020 tarihinden itibaren Borsa İstanbul Ana Pazar'da işlem görmeye başlayacağından, söz konusu tarihten itibaren BIST Tüm, BIST Tüm-100, BIST Ana, BIST Teknoloji, BIST Teknoloji Ağırlık Sınırlamalı, BIST Bilişim, BIST İstanbul ve BIST Halka Arz endeksleri kapsamına dahil edilecek olup, endekslerin hesaplanmasında şirketin paylarının sayısı 22.000.000, fiili dolaşımdaki pay oranı ise %34 olarak dikkate alınacaktır.Endeks Şirketlerinde DeğişiklikPay Adı Kapsamına Dahil Edildiği Endeks Kapsamından Çıkarıldığı Endeks Geçerlilik TarihiARD BILISIM TEKNOLOJILERI XUTUM 06/02/2020ARD BILISIM TEKNOLOJILERI XTUMY 06/02/2020ARD BILISIM TEKNOLOJILERI XBANA 06/02/2020ARD BILISIM TEKNOLOJILERI XUTEK 06/02/2020ARD BILISIM TEKNOLOJILERI XTKJS 06/02/2020ARD BILISIM TEKNOLOJILERI XBLSM 06/02/2020ARD BILISIM TEKNOLOJILERI XSIST 06/02/2020ARD BILISIM TEKNOLOJILERI XHARZ 06/02/2020http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817202BIST