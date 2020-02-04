***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması
04.02.2020 18:07
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL A.Ş.( Payların İşlem Görmeye Başlaması )
İlgili Şirketler [ARDYZ]
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Türkçe
Payların İşlem Görmeye Başlaması
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
-
Bildirim İçeriği
Borsa Karar Tarihi
31/01/2020
Payları İşlem Görecek Şirket'in Unvanı
ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.
İşlem Görecek Payların Nominal Tutarı (TL)
7.500.000
Baz Fiyat (TL)
5,3
İşlem Göreceği Pazar
Ana Pazar
Uygulanacak Maksimum Emir Değeri (TL)
500.000
İşlem Görmeye Başlayacağı Tarih
06/02/2020
Halka Arz Yöntemi
Borsada (In the Exchange)
Halka Arz Tarihi
29-30/01/2020
Açıklamalar
Sermaye Piyasası Kurulunun 16/01/2020 tarihinde onayladığı izahname çerçevesinde Borsa Birincil Piyasa'da halka arzı gerçekleştirilen ARD Grup Bilişim Teknolojileri A.Ş.'nin, 22.000.000 TL nominal değerli sermayesini temsil eden payları Kotasyon Yönergesinin 8'inci maddesi uyarınca kota alınmış olup, halka arz edilen 7.500.000 TL nominal değerli payları 06/02/2020 tarihinden itibaren 5,30 TL/pay baz fiyat ve "ARDYZ.E" kodu ile Ana Pazar'da (Grup 1) işlem görmeye başlayacaktır. İlgili sırada maksimum emir değeri 500.000 TL olarak belirlenmiştir.
Payların halka arzına ilişkin izahname ve tasarruf sahiplerine satış duyurusu Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yayınlanmaktadır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/817020
BIST
18:05122.136
En Yüksek
|Değişim
|: 2,43%
|| 2.893,37
|Açılış
|: 120.476
|
|Önceki Kapanış
|: 119.243
|
122.220
En Düşük
120.159
18:055,9704
En Yüksek
|Değişim
|: -0,25%
|| -0,0149
|Açılış
|: 5,9810
|
|Önceki Kapanış
|: 5,9820
|
5,9880
En Düşük
5,9624
18:056,5917
En Yüksek
|Değişim
|: -0,43%
|| -0,0282
|Açılış
|: 6,6030
|
|Önceki Kapanış
|: 6,6080
|
6,6241
En Düşük
6,5904
18:05298,97
En Yüksek
|Değişim
|: -1,47%
|| -4,46
|Açılış
|: 298,97
|
|Önceki Kapanış
|: 303,44
|
304,00
En Düşük
298,84
BIST En Aktif Hisseler
|RYGYO
|9,33
|11.063.692
|% 19,92
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|DOKTA
|88,55
|33.513.668
|% 15,00
|
|GYHOL
|23,22
|929.938
|% 14,95
|
|TSGYO
|1,93
|24.682.093
|% 14,88
|
|KSTUR
|24,00
|8.252
|% -5,88
|
|MRGYO
|1,50
|32.466.072
|% -5,66
|
|QNBFL
|140,00
|863.201
|% -3,45
|
|NIBAS
|5,80
|139.200
|% -3,33
|
|ESCOM
|2,96
|2.413.734
|% -2,95
|
|THYAO
|14,39
|1.415.872.231
|% 3,97
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 3,16
|
|HALKB
|7,41
|807.684.253
|% 7,70
|
|SISE
|5,62
|602.232.125
|% 0,72
|
|GARAN
|12,27
|555.092.225
|% 3,72
|
|PETKM
|4,24
|893.195.121
|% 3,16
|
|TEKTU
|1,63
|310.607.411
|% 19,85
|
|KRDMD
|2,92
|484.725.539
|% 3,55
|
|HLGYO
|1,67
|255.053.012
|% 12,08
|
|ODAS
|2,18
|311.428.260
|% -0,46
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|7,7546
|7,7934
|% 0,04
|
|Frank
|6,1371
|6,1741
|% -0,51
|
|Riyal
|1,5868
|1,5947
|% -0,23
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.557
|1.558
|-18,92
|
|Altın Gr.
|299
|299
|-4,19
|
|Cumhuriyet
|1.987
|2.017
|-23,00
|
|Tam
|1.980
|2.029
|-21,88
|
|Yarım
|957
|982
|-10,58
|
|Çeyrek
|480
|491
|-5,30
|
|Gümüş.Ons
|17,63
|17,66
|-0,02
|
|Gümüş Gr.
|3,39
|3,40
|-0,01
|
|B. Petrol
|54,62
|54,62
|0,41
|
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