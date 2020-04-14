***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
14.04.2020 14:08
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/837773
BIST
15:2697.964
En Yüksek
|Değişim
|: 1,62%
|| 1.565,55
|Açılış
|: 97.491
|
|Önceki Kapanış
|: 96.399
|
98.316
En Düşük
97.273
15:266,7963
En Yüksek
|Değişim
|: 0,38%
|| 0,0256
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,7966
En Düşük
6,7646
15:267,4598
En Yüksek
|Değişim
|: 1,04%
|| 0,0767
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,4598
En Düşük
7,3720
15:26377,71
En Yüksek
|Değişim
|: 1,26%
|| 4,71
|Açılış
|: 377,71
|
|Önceki Kapanış
|: 373,00
|
377,87
En Düşük
372,64
BIST En Aktif Hisseler
|MTRYO
|3,52
|20.076.373
|% 10,00
|
|UZERB
|2,86
|196.864
|% 10,00
|
|DOCO
|462,50
|14.198.375
|% 9,99
|
|KLNMA
|48,88
|37.921.173
|% 9,99
|
|SODSN
|20,58
|70.034
|% 9,99
|
|PRZMA
|3,94
|29.611.781
|% -9,43
|
|TACTR
|3,06
|291.860
|% -8,93
|
|MZHLD
|11,50
|30.682
|% -8,00
|
|IHEVA
|2,37
|113.094.587
|% -7,78
|
|COSMO
|2,11
|11.463
|% -7,05
|
|THYAO
|10,78
|1.381.519.146
|% 5,79
|
|ASELS
|26,06
|1.143.700.985
|% 4,49
|
|GARAN
|8,66
|584.572.005
|% 2,36
|
|PGSUS
|61,10
|559.831.660
|% 9,11
|
|GSRAY
|2,64
|430.052.285
|% 2,33
|
|GSRAY
|2,64
|430.052.285
|% 2,33
|
|IHLGM
|1,11
|157.872.127
|% 3,74
|
|IEYHO
|0,61
|84.145.283
|% 1,67
|
|THYAO
|10,78
|1.381.519.146
|% 5,79
|
|YKBNK
|2,04
|223.984.073
|% 0,99
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5067
|8,5494
|% 0,81
|
|Frank
|7,0345
|7,0769
|% 0,97
|
|Riyal
|1,8018
|1,8108
|% 0,40
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.728
|1.728
|14,14
|
|Altın Gr.
|377
|378
|4,74
|
|Cumhuriyet
|2.415
|2.474
|30,10
|
|Tam
|2.482
|2.546
|31,10
|
|Yarım
|1.208
|1.239
|15,10
|
|Çeyrek
|606
|620
|7,60
|
|Gümüş.Ons
|15,60
|15,63
|0,21
|
|Gümüş Gr.
|3,41
|3,42
|0,06
|
|B. Petrol
|31,37
|31,37
|-0,37
|
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