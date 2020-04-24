***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
24.04.2020 10:27
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARDYZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/840073
BIST
14:4199.126
En Yüksek
|Değişim
|: 0,97%
|| 955,36
|Açılış
|: 98.449
|
|Önceki Kapanış
|: 98.171
|
99.237
En Düşük
97.929
14:416,9721
En Yüksek
|Değişim
|: 0,40%
|| 0,0275
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
6,9921
En Düşük
6,9413
14:417,5241
En Yüksek
|Değişim
|: 0,46%
|| 0,0345
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,5311
En Düşük
7,4741
14:41388,67
En Yüksek
|Değişim
|: 0,54%
|| 2,08
|Açılış
|: 388,67
|
|Önceki Kapanış
|: 386,59
|
389,43
En Düşük
385,59
BIST En Aktif Hisseler
|VANGD
|1,54
|1.021.653
|% 10,00
|
|BAKAB
|8,70
|10.685.663
|% 9,99
|
|RTALB
|15,30
|4.756.862
|% 9,99
|
|KENT
|233,50
|10.981.962
|% 9,99
|
|DEVA
|14,44
|88.401.622
|% 9,98
|
|ORMA
|4,17
|53.552
|% -9,94
|
|EGCYH
|0,30
|433.227
|% -9,09
|
|IHGZT
|4,55
|47.392
|% -9,00
|
|EUYO
|1,48
|10.564.420
|% -8,07
|
|DENGE
|1,18
|747.034
|% -7,09
|
|ECILC
|4,86
|504.250.726
|% 4,29
|
|GARAN
|8,14
|502.984.532
|% 0,87
|
|SASA
|9,04
|373.879.082
|% 3,67
|
|SOKM
|11,59
|367.687.006
|% 9,03
|
|GUSGR
|3,07
|324.090.564
|% 8,87
|
|GUSGR
|3,07
|324.090.564
|% 8,87
|
|ECILC
|4,86
|504.250.726
|% 4,29
|
|PETKM
|3,48
|314.888.813
|% 1,46
|
|KARSN
|1,61
|122.601.289
|% 2,55
|
|ODAS
|1,61
|118.177.216
|% 0,00
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,5898
|8,6329
|% 0,50
|
|Frank
|7,1160
|7,1589
|% 0,41
|
|Riyal
|1,8481
|1,8573
|% 0,36
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.732
|1.732
|0,28
|
|Altın Gr.
|388
|388
|1,85
|
|Cumhuriyet
|2.487
|2.549
|12,20
|
|Tam
|2.553
|2.616
|12,50
|
|Yarım
|1.244
|1.277
|6,00
|
|Çeyrek
|624
|639
|3,00
|
|Gümüş.Ons
|15,28
|15,31
|0,04
|
|Gümüş Gr.
|3,42
|3,43
|0,03
|
|B. Petrol
|22,05
|22,05
|0,72
|