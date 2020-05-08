***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
08.05.2020 11:50
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARDYZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/843585
BIST
12:1698.844
En Yüksek
|Değişim
|: 0,45%
|| 445,68
|Açılış
|: 98.903
|
|Önceki Kapanış
|: 98.399
|
99.514
En Düşük
98.408
12:167,1109
En Yüksek
|Değişim
|: 0,26%
|| 0,0181
|Açılış
|: 6,5970
|
|Önceki Kapanış
|: 6,5040
|
7,1708
En Düşük
7,0621
12:167,7175
En Yüksek
|Değişim
|: 0,36%
|| 0,0279
|Açılış
|: 7,0520
|
|Önceki Kapanış
|: 6,9820
|
7,7774
En Düşük
7,6416
12:16393,68
En Yüksek
|Değişim
|: 0,21%
|| 0,83
|Açılış
|: 393,68
|
|Önceki Kapanış
|: 392,85
|
396,42
En Düşük
389,39
BIST En Aktif Hisseler
|SODSN
|29,04
|37.404
|% 10,00
|
|YONGA
|19,03
|32.560
|% 10,00
|
|GLRYH
|16,73
|65.134.201
|% 9,99
|
|KUTPO
|15,97
|4.820.241
|% 9,99
|
|CMBTN
|48,90
|5.724.916
|% 9,99
|
|AYCES
|23,04
|2.304
|% -7,84
|
|POLTK
|120,00
|465.455
|% -7,69
|
|RODRG
|2,30
|948.472
|% -4,96
|
|BURVA
|18,35
|2.822.786
|% -4,92
|
|IPEKE
|13,73
|146.844.422
|% -4,32
|
|KRDMD
|2,58
|634.466.382
|% -0,77
|
|GARAN
|8,06
|371.475.185
|% 0,50
|
|SASA
|9,60
|282.714.115
|% 2,35
|
|HALKB
|5,36
|276.318.022
|% 3,28
|
|PETUN
|22,76
|266.750.826
|% 2,89
|
|KRDMD
|2,58
|634.466.382
|% -0,77
|
|YKBNK
|2,12
|256.452.583
|% -0,47
|
|HALKB
|5,36
|276.318.022
|% 3,28
|
|VAKBN
|4,62
|219.444.300
|% 2,67
|
|GARAN
|8,06
|371.475.185
|% 0,50
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Euro
|0,0000
|0,0000
|% 0,00
|
|Sterlin
|8,7892
|8,8332
|% 0,19
|
|Frank
|7,2924
|7,3364
|% 0,11
|
|Riyal
|1,8878
|1,8973
|% -0,09
|
|
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.722
|1.723
|6,38
|
|Altın Gr.
|393
|393
|0,36
|
|Cumhuriyet
|2.517
|2.571
|1,80
|
|Tam
|2.591
|2.638
|1,80
|
|Yarım
|1.264
|1.289
|0,90
|
|Çeyrek
|630
|645
|0,40
|
|Gümüş.Ons
|15,52
|15,56
|0,19
|
|Gümüş Gr.
|3,54
|3,55
|0,03
|
|B. Petrol
|29,92
|29,92
|0,46
|