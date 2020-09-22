***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
22.09.2020 11:20
***ARDYZ*** BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI( İşlem Sırası Durdurma Bildirimi )
İlgili Şirketler [ARDYZ]
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Türkçe
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ARDYZ.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
http://www.kap.org.tr/tr/Bildirim/876128
BIST
12:351.095
En Yüksek
|Değişim
|: 0,71%
|| 7,75
|Açılış
|: 1.089
|
|Önceki Kapanış
|: 1.087
|
1.096
En Düşük
1.085
12:357,6431
En Yüksek
|Değişim
|: 0,14%
|| 0,0110
|Açılış
|: 7,6720
|
|Önceki Kapanış
|: 7,6620
|
7,6695
En Düşük
7,6111
12:358,9742
En Yüksek
|Değişim
|: -0,06%
|| -0,0054
|Açılış
|: 8,9850
|
|Önceki Kapanış
|: 8,9800
|
8,9988
En Düşük
8,9625
12:35468,00
En Yüksek
|Değişim
|: -0,32%
|| -1,48
|Açılış
|: 468,00
|
|Önceki Kapanış
|: 469,48
|
471,26
En Düşük
466,32
BIST En Aktif Hisseler12:33
|IDGYO
|6,27
|7.908.276
|% 10,00
|
|ISBIR
|2.142,90
|1.577.174
|% 10,00
|
|TLMAN
|31,26
|7.808.529
|% 9,99
|
|TKURU
|584,40
|369.341
|% 9,99
|
|EMNIS
|22,70
|269.426
|% 9,98
|
|PKENT
|809,20
|76.065
|% -10,00
|
|KENT
|369,40
|622.439
|% -9,99
|
|KSTUR
|167,70
|259.767
|% -9,98
|
|IZMDC
|18,35
|295.380
|% -9,96
|
|TGSAS
|8,87
|20.903.994
|% -9,95
|
|SISE
|6,58
|793.320.357
|% 0,46
|
|KRDMD
|3,22
|505.124.189
|% 1,26
|
|PETKM
|4,25
|396.165.234
|% 2,16
|
|TCELL
|14,92
|165.676.748
|% 1,57
|
|ISGYO
|1,75
|164.206.680
|% 3,55
|
|KRDMD
|3,22
|505.124.189
|% 1,26
|
|SISE
|6,58
|793.320.357
|% 0,46
|
|PETKM
|4,25
|396.165.234
|% 2,16
|
|ISGYO
|1,75
|164.206.680
|% 3,55
|
|EKGYO
|1,73
|127.121.467
|% 0,00
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Dolar
|7,6377
|7,6428
|% 0,14
|
|Euro
|8,9663
|8,9718
|% -0,09
|
|Sterlin
|9,7490
|9,7979
|% -0,06
|
|Frank
|8,3024
|8,3524
|% -0,13
|
|Riyal
|2,0313
|2,0415
|% 0,11
|
|12:33
|Alış
|Satış
|%
|
|Altın Ons
|1.903
|1.904
|-8,80
|
|Altın Gr.
|468
|468
|-1,63
|
|Cumhuriyet
|3.114
|3.162
|14,00
|
|Tam
|3.099
|3.176
|11,10
|
|Yarım
|1.498
|1.536
|5,37
|
|Çeyrek
|751
|768
|2,69
|
|Gümüş.Ons
|24,23
|24,27
|-0,48
|
|Gümüş Gr.
|5,96
|5,96
|-0,11
|
|B. Petrol
|42,02
|42,02
|0,58
|